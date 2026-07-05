Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tragická nehoda u Zašové: řidič i spolujezdec z místa utekli, uvedla policie

Autor: ,
  17:38
Policisté ve Zlínském kraji řeší nehodu se smrtelným zraněním, která se stala v noci na sobotu u obce Zašová na Vsetínsku. Mezi půl druhou a druhou hodinou ráno řidič vozidla Renault při jízdě od obce směrem k hlavní komunikaci nezvládl projet zatáčkou, vyjel vpravo mimo vozovku a havaroval do stromu. Ve vozidle v tu dobu cestovalo několik lidí.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Jedna z cestujících podlehla svému zranění, další dva jsou zranění těžce.

„Jedna z cestujících utrpěla zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla, další dva cestující převezli záchranáři do nemocnic s těžkým zraněním, jednoho z nich transportoval vrtulník,“ upřesnila mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Další dívka pak skončila v nemocnici s lehkým zraněním. Kolik pasažérů ve vozidle skutečně cestovalo a kdo z nich řídil, je předmětem probíhajícího prověřování.

Na Kroměřížsku zemřel motorkář, který z neznámých důvodů skončil v příkopu

„Řidič i spolujezdec z místa havárie utekli. Žádný z cestujících ve vozidle nebyl připoutaný bezpečnostním pásem,“ poukázala mluvčí.

U nehody zasahovala Letecká záchranná služba z Ostravy. Moravskoslezští záchranáři na oficiální facebookové stránce uvedli, že poskytli pomoc šestnáctiletému chlapci, kterého po ošetření letecky transportovali do ostravské Fakultní nemocnice.

Na případu pracují kriminalisté a dopravní policisté ze Vsetína. Vzhledem k okolnostem havárie, věku cestujících a probíhajícímu vyšetřování okolností dopravní nehody nechtějí policisté k případu poskytovat žádné další informace.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

VIDEO: Z klidné říčky v mžiku rozvodněný živel. Bouře na Vsetínsku vyděsily místní

Hasiči ve Zlínském kraji měli kvůli bouřkám na Vsetínsku 31 výjezdů. (1....

Okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku ve středu zasáhly silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu při večerní bouřce spadlo za necelé dvě hodiny kolem 100 litrů vody na metr čtvereční....

Nová dominanta Zlína za miliardu korun čeká na razítka, řízení se protahuje

Budovu banky na náměstí Práce ve Zlíně má nahradit komplex dvou budov nazvaný...

Loni v dubnu oznámil Juraj Surovič, hlavní akcionář stavební skupiny PSG a investor Prospectu, že hodlá na náměstí Práce ve Zlíně postavit novou výškovou dominantu. Kdy ale začne samotná stavba v...

Jede tahač, na návěsu obří drátěný pes. Kontroverzní sochu stěhovali do Telče

Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova...

Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova prospektu ve Zlíně, se stěhoval. Ve čtvrtek ráno ho pracovníci zlínské Krajské galerie výtvarného umění naložili jeřábem na...

Dočká se Zlín moderní víceúčelové arény? Město zvažuje dvě možnosti

Zlínský hokejový stadion Luďka Čajky potřebuje rekonstrukci. (červen 2026)

Zlínská radnice řeší budoucnost zimního stadionu. A kromě „pouhé“ proměny současné haly na multifunkční arénu určenou i pro kulturní akce je ve hře rovněž ještě ambicióznější možnost: výstavba nového...

Ze třiceti prváků čtou čtyři. Dostojevskij je ale později baví, říká češtinářka

Premium
Čtyřicet let za katedrou. Marcela Černotíková učí od roku 1985 na zlínském...

Na zlínské Gymnázium Lesní čtvrť nastoupila v roce 1985 a působí tady dodnes, jen s krátkými přestávkami na mateřskou dovolenou. Marcela Černotíková zde učí český a německý jazyk přes čtyřicet let....

Tragická nehoda u Zašové: řidič i spolujezdec z místa utekli, uvedla policie

Ilustrační snímek

Policisté ve Zlínském kraji řeší nehodu se smrtelným zraněním, která se stala v noci na sobotu u obce Zašová na Vsetínsku. Mezi půl druhou a druhou hodinou ráno řidič vozidla Renault při jízdě od...

5. července 2026  17:38

Mraky nad Velehradem při mši zmizely. Biskup dal věřícím tři „nevyžádané rady“

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20...

Přes dvacet tisíc návštěvníků a poutníků z celé země se zúčastnilo dvoudenních cyrilometodějských slavností na Velehradě. Večer lidí dobré vůle i Národní pouť jsou oslavou Státního svátku příchodu...

5. července 2026  16:47

Zlatá trefa myslivce. Olympijský šampion přežil sovětský nálet, triumf ohrozila Cola

Sám sebe Josef Panáček považoval za myslivce. Sportovním střelcem byl až na...

Začínal jako atlet, před 50 lety se však proslavil zlatým rozstřelem na olympiádě v kanadském Montrealu, ve kterém triumfoval ve skeetu. Sám Josef Panáček byl ale duší myslivcem.

4. července 2026  13:02

Venkovní bazén ve zlínských lázních už láká plavce. Oprava stála devět milionů

Společnost Steza otevřela zrekonstruovaný bazén ve areálu zlínských lázní....

Venkovní bazén v areálu zlínských městských lázní se na začátku prázdnin po opravě opět otevřel veřejnosti. Bazén využívají sportovci i veřejnost k rekreaci, od 80. let minulého století se však...

4. července 2026  10:33

Na Kroměřížsku zemřel motorkář, který z neznámých důvodů skončil v příkopu

Ilustrační foto.

Dvaapadesátiletý motorkář zemřel v pátek u Hulína na Kroměřížsku. Z dosud neznámé příčiny vyjel mimo vozovku a následně havaroval v příkopu. Vozovka byla průjezdná kyvadlově.

3. července 2026  20:46

Jablonec v přípravě remizoval s Ústím. Na čtvrtý pokus vyhrál Zlín, porazil Trenčín

Daniel Šmiga byl první letní posilou Zlína, poprvé za něj 22letý útočník...

Fotbalisté Jablonce ve třetím přípravném utkání poprvé nezvítězili. Účastník 2. předkola Konferenční ligy remizoval s druholigovým Ústím nad Labem 1:1. Zlín porazil domácí Trenčín 3:1. Svěřenci...

3. července 2026  14:09,  aktualizováno  19:20

Rozšířené přístaviště na řece Moravě v Napajedlích pomůže hlavně malým lodím

Přístaviště v Napajedlích se do začátku sezony 2026 rozšíří a prodlouží....

Na řece Moravě v Napajedlích budou moci lodě zastavit u rozšířeného přístaviště. Ředitelství vodních cest (ŘVC) tam dokončuje stavební úpravy a připravuje jejich kolaudaci. Větší prostor by měl být...

3. července 2026  16:02

Poptávková doprava na Valašsku nabízí cestování bez jízdních řádů a zastávek

Nová poptávková doprava Rbus začala od července fungovat v Rožnově pod...

Nová poptávková doprava Rbus začala od července fungovat v Rožnově pod Radhoštěm a sousední Dolní Bečvě na Vsetínsku. Nabízí obyvatelům flexibilní cestování po městě a okolí bez nutnosti sledovat...

3. července 2026  12:47

Národní tým? Zatím ne, z Gummersbachu to mám daleko, přiznává pivot Zeman

Házenkář Štěpán Zeman v dresu Gummersbachu.

V týmu islandského trenéra Gudjóna Valura Sigurdssona je čtvrtým služebně nejstarším. Příští sezona bude pro devětadvacetiletého pivota Štěpána Zemana už šestou v německém VfL Gummersbach, se kterým...

3. července 2026  12:04

Dočká se Zlín moderní víceúčelové arény? Město zvažuje dvě možnosti

Zlínský hokejový stadion Luďka Čajky potřebuje rekonstrukci. (červen 2026)

Zlínská radnice řeší budoucnost zimního stadionu. A kromě „pouhé“ proměny současné haly na multifunkční arénu určenou i pro kulturní akce je ve hře rovněž ještě ambicióznější možnost: výstavba nového...

3. července 2026  8:54

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Jede tahač, na návěsu obří drátěný pes. Kontroverzní sochu stěhovali do Telče

Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova...

Obří drátěný pes Slávek, který od loňského září zdobil dolní část Gahurova prospektu ve Zlíně, se stěhoval. Ve čtvrtek ráno ho pracovníci zlínské Krajské galerie výtvarného umění naložili jeřábem na...

2. července 2026  15:38

Na Velehrad dorazí cenná relikvie, lebka svatého Lukáše bude důkladně střežená

Lebka svatého Lukáše bude vystavena na Velehradě. Je to jedna z nejcennějších...

Dny lidí dobré vůle a Národní pouť letos nabídnou poutníkům příležitost spatřit ostatky světce Lukáše, které jsou součástí svatovítského pokladu. Kvůli nedávné krádeži lebky svaté Zdislavy budou pod...

2. července 2026  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.