Tragická nehoda u Zašové: řidič i spolujezdec z místa utekli, uvedla policie

Jedna z cestujících podlehla svému zranění, další dva jsou zranění těžce.
„Jedna z cestujících utrpěla zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla, další dva cestující převezli záchranáři do nemocnic s těžkým zraněním, jednoho z nich transportoval vrtulník,“ upřesnila mluvčí policie Monika Kozumplíková.
Další dívka pak skončila v nemocnici s lehkým zraněním. Kolik pasažérů ve vozidle skutečně cestovalo a kdo z nich řídil, je předmětem probíhajícího prověřování.
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„Řidič i spolujezdec z místa havárie utekli. Žádný z cestujících ve vozidle nebyl připoutaný bezpečnostním pásem,“ poukázala mluvčí.
U nehody zasahovala Letecká záchranná služba z Ostravy. Moravskoslezští záchranáři na oficiální facebookové stránce uvedli, že poskytli pomoc šestnáctiletému chlapci, kterého po ošetření letecky transportovali do ostravské Fakultní nemocnice.
Na případu pracují kriminalisté a dopravní policisté ze Vsetína. Vzhledem k okolnostem havárie, věku cestujících a probíhajícímu vyšetřování okolností dopravní nehody nechtějí policisté k případu poskytovat žádné další informace.