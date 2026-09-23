Nehoda se stala ve Lhotě u Vsetína kolem půl deváté večer.„Šestašedesátiletá řidička při jízdě směrem do Vsetína zahlédla na neosvětlené komunikaci ležící osobu, na což zareagovala prudkým brzděním. Bohužel se jí nepodařilo zabránit střetu s touto osobou,“ uvedla mluvčí policie Monika Kozumplíková.
K havárii vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. „I přes rychlý zásah a maximální péči záchranářů čtyřiašedesátiletý muž na místě svým vážným zraněním podlehl. Psychologickou pomoc poskytla řidičce policejní interventka,“ uvedla Kozumplíková.
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Tragický rok 2025 na silnicích v kraji, smrtelnou nehodou začal i ten nový
Silnice byla po dobu vyšetřování a odstraňování následků nehody uzavřena. „Policisté řídili dopravu a odkláněli jedoucí vozidla na objízdné trasy,“ doplnila mluvčí.
Muž je podle dostupných údajů dvacátou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni při nich v regionu podle oficiálních policejních statistik zemřelo 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.
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