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Řidička přejela muže ležícího na neosvětlené silnici, nehodu nepřežil

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  12:07
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Řidička auta přejela v úterý večer na Vsetínsku muže ležícího na silnici. Ten nehodu nepřežil. Příčiny, okolnosti a míru zavinění tragické události nyní prověřují vsetínští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.

Nehoda se stala ve Lhotě u Vsetína kolem půl deváté večer.„Šestašedesátiletá řidička při jízdě směrem do Vsetína zahlédla na neosvětlené komunikaci ležící osobu, na což zareagovala prudkým brzděním. Bohužel se jí nepodařilo zabránit střetu s touto osobou,“ uvedla mluvčí policie Monika Kozumplíková.

K havárii vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. „I přes rychlý zásah a maximální péči záchranářů čtyřiašedesátiletý muž na místě svým vážným zraněním podlehl. Psychologickou pomoc poskytla řidičce policejní interventka,“ uvedla Kozumplíková.

Tragický rok 2025 na silnicích v kraji, smrtelnou nehodou začal i ten nový

Silnice byla po dobu vyšetřování a odstraňování následků nehody uzavřena. „Policisté řídili dopravu a odkláněli jedoucí vozidla na objízdné trasy,“ doplnila mluvčí.

Muž je podle dostupných údajů dvacátou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni při nich v regionu podle oficiálních policejních statistik zemřelo 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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