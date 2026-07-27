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Vozili ho za ženou na ARO, aby ji držel za ruku. Manželé přežili děsivou nehodu

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  15:31
Manželé Mohylovi přežili velmi závažnou dopravní nehodu a léčili se na...

Manželé Mohylovi přežili velmi závažnou dopravní nehodu a léčili se na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. Zdravotníci několikrát převezli muže za ženou do boxu, kde ji v těžkých chvílích mohl držet za ruku. (říjen 2025) | foto: Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Manželé Mohylovi (uprostřed v civilu) přežili velmi závažnou dopravní nehodu a...
Manželé Mohylovi (starší pár v civilu) přežili velmi závažnou dopravní nehodu a...
Tragická dopravní nehoda mezi Napajedly a Topolnou si vyžádala jednu oběť....
Tragická dopravní nehoda mezi Napajedly a Topolnou si vyžádala jednu oběť....
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Závažné polytrauma způsobené mnohočetnými zlomeninami a více než měsíc na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pětasedmdesátiletá Irena Mohylová má za sebou vážnou nehodu z října loňského roku u Napajedel na Zlínsku, při které cestovala autem se svým manželem, sestrou a švagrem. Sestra nehodu nepřežila, manželé se léčili ještě půl roku poté.

„Ve Zlíně nám zachránili život, výsledek je vidět, manželka si chodí jako princezna, vůbec nevypadá, že utekla hrobníkovi z lopaty, u vás jsme se znovu narodili,“ přiblížil s nadsázkou a úsměvem pětasedmdesátiletý Josef Mohyla.

Manželé Mohylovi se 22. října vraceli autem z rodinného pohřbu domů do Vrbna pod Pradědem. Jenže u Napajedel do jejich vozidla najel řidič z protisměru.

Zraněné záchranáři při oživování otevřeli hrudník, přesto těžkou nehodu nepřežila

Podle tehdejších informací se nehoda stala kolem půl šesté večer na silnici třetí třídy mezi Napajedly a Topolnou na hranici okresů Uherské Hradiště a Zlín.

Čelní náraz způsobil devastující zranění a smrt jednoho z pasažérů. Manželé skončili na Oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. I řidič z druhého auta byl v kritickém stavu transportovaný do nemocnice.

Událost je zatím stále předmětem vyšetřování policie.

Auto samo aktivovalo záchranku

„Měli jsme relativně nové auto, samo aktivovalo zdravotnickou záchrannou službu. Seděl jsem na místě spolujezdce, řídil můj bratr. Manželka seděla vzadu spolu se svou sestrou, která nehodu bohužel nepřežila,“ přiblížil tragickou událost Mohyla.

„Pamatuji si příjezd záchranky, stihl jsem je ještě upozornit, že má manželka kardiostimulátor a pak jsem ztratil vědomí. Poté si pamatuji první den na ARIM, kdy mě lékař informoval o mých i manželčiných poraněních. Bratr skončil v Uherskohradišťské nemocnici,“ doplnil.

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„Nejhůře na tom byla Irena Mohylová. Jednalo se o velmi závažné polytrauma – utrpěla zlomeniny několika obratlů, mnohočetné zlomeniny žeber a otevřenou zlomeninu bérce. Její manžel měl zlomených několik žeber, obratel, pohmoždění jater a ledviny,“ popsal rozsah zranění primář ARIM Tomáš Gabrhelík.

Alespoň jsem ji mohl držet za ruku

Zraněný muž strávil ve zlínské nemocnici týden, žena více než měsíc. „Měli jsme k dispozici psychologa, duchovního, na mé přání mě na lůžku přivezli několikrát za manželkou, její stav byl takový, že jsem nevěděl, jak dopadne. Tak jsem ji aspoň mohl držet za ruku. Bylo to jistě nevšední přání, všichni na oddělení však měli lidský, a přesto profesionální přístup,“ popsal léčbu Mohyla.

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Denně je ve Zlíně navštěvovali nejbližší příbuzní. Muže mohli zdravotníci po týdnu přeložit do spádové nemocnice u místa bydliště. Žena ale na oddělení strávila více než měsíc včetně pobytu na následné intenzivní péči. Odtud pak pokračovala s léčbou ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Silný okamžik pro zdravotníky

Zdravotní peripetie, způsobené nehodou, řešili manželé Mohylovi až do března letošního roku.

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„S láskou vzpomínáme na zdravotníky ve zlínské krajské nemocnici. Všechno bylo perfektní, vstřícné. Když mě po těch týdnech ze Zlína odváželi, říkala jsem jim, že až budu v pořádku, přijdeme je navštívit,“ prohlásila Mohylová.

Před nedávnem se do Zlína za zdravotníky manželé vrátili. „Když se pacient nebo jeho rodina vrátí, aby nám osobně poděkovali, je to pro nás vždy velmi silný a dojemný okamžik. Vnímáme to jako jedno z nejkrásnějších ocenění a potvrzení, že naše péče měla pro pacienta význam. Taková setkání nám dodávají energii i motivaci pokračovat dál,“ dodala všeobecná sestra ARIM Lenka Husáková, která také o manžele pečovala.

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