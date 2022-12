Taxikář nepřežil noční náraz do stromu, zákazník je zraněný

Při nehodě u obce Bílany na Kroměřížsku v noci zemřel pětačtyřicetiletý taxikář. Zákazníka přepravila sanitka do nemocnice. Řidič podle policistů napřed přejel do protisměru a následně naboural do stromu.