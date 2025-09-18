Středeční nehoda na Uherskohradišťsku má dvě oběti, zemřela i spolujezdkyně

  10:00
Nehoda tří aut na silnici I/50 u Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku má dvě oběti. Po řidiči jednoho z osobních aut, který zahynul na místě, zemřela později v nemocnici i jeho spolujezdkyně. Uvedla to policie ve své tiskové zprávě.
Řidič druhého osobního vozu, který před havárií vjel z vedlejší silnice na hlavní, byl podle policie opilý. Do nehody se zapojilo také nákladní auto.

Vážná nehoda se na hlavním silničním tahu, který spojuje Zlínský kraj se Slovenskem, stala ve středu před půl devátou ráno.

„Jednašedesátiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia Scout při jízdě od Březové vjel z vedlejší silnice do křižovatky, kde se střetl s osobním vozidlem Škoda Octavia jedoucím po hlavní komunikaci od Uherského Brodu na Starý Hrozenkov. To bylo nárazem odmrštěno do protisměru, kde se střetlo s protijedoucím nákladním vozidlem,“ popsal už ve středu mluvčí policie Radomír Šiška.

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Řidič osobního vozidla Škoda Octavia podlehl zraněním na místě havárie. Třiačtyřicetiletá spolujezdkyně utrpěla vážná zranění, se kterými ji vrtulník transportoval do olomoucké fakultní nemocnice. Tam později zemřela.

Řidič kamionu z nehody vyvázl s lehkým zraněním. „U řidiče scoutu byl zjištěn alkohol, a to téměř dvě promile,“ doplnil Šiška.

Loni si nehody vyžádaly 15 lidských životů

Okolnostmi nehody se nadále zabývají kriminalisté společně s dopravními policisty. Silnice byla po nehodě několik hodin neprůjezdná, provoz se rozjel odpoledne. Po dobu uzavírky odkláněli policisté motoristy na objízdné trasy. Vytížená silnice I/50, na které se havárie stala, spojuje Brno s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na Uherskohradišťsku. Odtamtud dále směřuje k hranicím se Slovenskem.

Podle předběžných statistik dopravní policie jde letos o 16. a 17. oběť dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni si v regionu za celý rok vyžádaly 15 lidských životů.

