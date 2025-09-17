Srážka dvou aut s náklaďákem uzavřela hlavní tah na Slovensko, vzlétl i vrtulník

Policisté o nehodě informovali na síti X. „Na místo míří i vrtulník. Policisté odklání dopravu na objízdné trasy,“ uvedla policie.
„Na místě jsou minimálně dvě vážně zraněné osoby,“ informoval mluvčí policie Radomír Šiška.
U obce Bystřice pod Lopeníkem se srazily dva osobní vozy a jedno nákladní vozidlo. Silnice první třídy I/50, která vede kolem obce dál k hranicím a ke slovenskému Trenčínu, je zcela uzavřená.
Dopravu odklánějí policisté v obou směrech na objízdné trasy. Řidiči musejí počítat se zdržením. Uzavírka potrvá zřejmě celé dopoledne. O zpoždění linek informovala cestující na sociálních sítích i Integrovaná doprava Zlínského kraje.