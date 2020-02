Řidička v protisměru narazila do kamionu, na místě zemřela

Nehoda se na hlavním silničním tahu z Brna na Slovensko stala v úterý před desátou hodinou dopolední.

„Žena za volantem fabie jela směrem od Uherského Brodu na Starý Hrozenkov. V mírné levotočivé zatáčce z doposud přesně nezjištěných příčin přejela do protisměrného jízdního pruhu, kde narazila do protijedoucího kamionu. Poté došlo ještě ke střetu fabie s octavií, která jela stejným směrem, a to na Starý Hrozenkov,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Osmačtyřicetiletá řidička fabie při nehodě utrpěla zranění neslučitelná se životem. Řidiče octavie a jeho dva spolujezdce převezli záchranáři do nemocnice. V nemocnici skončil také řidič kamionu.

Silnice byla po nehodě několik hodin zcela uzavřená, policisté odkláněli provoz na objízdné trasy.

„Přesné okolnosti této tragické události vyšetřují jak kriminalisté, tak dopravní policisté,“ poznamenal Kyšnerová.

Nehoda tak navázala na statistiky letošního ledna, kdy na silnicích Zlínského kraje zahynuli tři lidé. Všechny tři nehody se staly v rozmezí pěti dnů na Vsetínsku - v Dolní Bečvě zemřela spolujezdkyně, v Hrachovci chodkyně, kterou srazilo couvající popelářské auto, a v Prostřední Bečvě řidič auta.

„Letošní leden patří mezi ty tragičtější ledny za poslední roky. Vloni v lednu zemřel jeden chodec, v roce 2018 zemřeli dva lidé, rok předtím čtyři osoby, v roce 2016 dva lidé a v roce 2015 jsme nezaevidovali v lednu žádnou smrtelnou dopravní nehodu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Vzhledem k mírné zimě se podařilo zastavit trend každoročního zvyšujícího se počtu šetřených dopravních nehod. Celkem jich letos v lednu policisté ve Zlínském kraji zaevidovali 330 nehod, což je o 41 méně, než v roce 2019. Při letošních lednových nehodách se 6 osob těžce zranilo a 98 utrpělo lehké zranění.

„U 22 dopravních nehod byli řidiči – viníci nehod pod vlivem alkoholu a v jednom případě pod vlivem drog, což je oproti roku 2019 nárůst o 11 nehod řidičů pod vlivem alkoholu. Ve 20 případech naměřili policisté řidičům jedno a více promile alkoholu,“ poznamenala Javorková.

Nejčastější příčinou letošních lednových nehod byl nesprávný způsob jízdy, dále pak střety se zvěří a nepřiměřená rychlost.