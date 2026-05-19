Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na D55 se v obou směrech tvoří kolony, u Spytihněvi bouraly náklaďák a motorka

Autor: ,
  11:53
Z důvodu vážné dopravní nehody nákladního vozidla a motocyklu je od 11. hodiny obousměrně uzavřena silnice I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice na Uherskohradišťsku. Úsek je hlavní spojnicí mezi Zlínem a Uherským Hradištěm. Kvůli uzavření se tvoří kolony na dálnici D55. Policie doporučuje využít objízdné trasy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a vyšetřování nehody. „V tuto chvíli jsme na místě. K události zatím není možné sdělit bližší podrobnosti,“ konstatoval mluvčí krajské policie Radomír Šiška.

Nehoda se stala poblíž kruhového objezdu, kterým vozidla najíždějí na dálnici D55. Z toho důvodu se na ní vytvořily kolony. Šetření na místě události bude trvat minimálně dvě až tři hodiny.

Řidiči mohou pro cestu do Zlína z Uherského Hradiště využít trasu přes Jarošov a Březolupy. V opačném směru přes Březnici.

„Autobusy budou jezdit po objízdné trase. V případě potřeby doporučujeme využít v úseku Staré Město - Otrokovice vlakovou dopravu,“ upozorňují na sociálních sítích pracovníci Integrované dopravy Zlínského kraje.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Folklor nám dal sebejistotu. Jít na herectví byl nejdřív jen nápad, líčí bratři Příkazští

Premium
Bratři Lukáš a Marek Příkazští jsou oba úspěšní herci. Lukáš (vpravo) dnes...

Jak se stalo, že se bratři Lukáš a Marek Příkazští stali úspěšnými herci? O něco známější jednačtyřicetiletý Lukáš dnes působí v pražském Dejvickém divadle, má na kontě také spoustu divadelních a...

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

V úseku mezi Přemyšovem a Polankou se cestujícím nabízel úchvatný pohled na...

Na východě Česka o víkendu výrazně zaprší. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravskoslezského a Zlínského kraje, nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tam může spadnout...

Stovkou na elektrokoloběžce. Recidivista porušil, co mohl, a ještě ujížděl policii

Recidivista na koloběžce ujížděl policistům až stokilometrovou rychlostí

Rychlostí až sto kilometrů v hodině ujížděl muž na elektrokoloběžce policejní hlídce v Sehradicích u Luhačovic. Za honičku z konce dubna nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu...

19. května 2026  11:54

Na D55 se v obou směrech tvoří kolony, u Spytihněvi bouraly náklaďák a motorka

Ilustrační snímek

Z důvodu vážné dopravní nehody nákladního vozidla a motocyklu je od 11. hodiny obousměrně uzavřena silnice I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice na Uherskohradišťsku. Úsek je hlavní spojnicí mezi...

19. května 2026  11:53

Posila s visačkou „nej“. Ve Zlíně chci zažít týmový úspěch, hlásí hokejista Číp

Útočník Radek Číp je novou posilou zlínských hokejistů.

Nejlepší střelec. Nejproduktivnější hráč. Nejlepší útočník i hráč sezony podle hlasování sportovních manažerů první hokejové ligy. S visačkou „nej“ přestoupil ze Sokolova do Zlína Radek Číp. „Sezona...

19. května 2026  10:12

Bude to spíše evoluce, říká o novém systému dopravy ve Zlíně expert

Firma Cross Zlín modernizuje světelnou signalizaci na křižovatkách. Na snímku...

Od loňského února zlínská firma Cross Zlín předělává 45 křižovatek ve Zlíně tak, aby díky novému řadiči a za pomoci umělé inteligence byla doprava plynulejší i bezpečnější. Vozům MHD slibuje zkrácení...

19. května 2026  8:53

Začalo sečení trávy. Malá srnčata pomáhají chránit dobrovolníci s drony

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat...

Začalo sečení trávy v lesích a na loukách. Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků. S využíváním dronů s termovizí už mají zkušenosti. Dokážou před jarní sklizní porostů...

18. května 2026  15:45

Dopravní podnik chce nakoupit až 50 nových vozidel, to je polovina flotily

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice nakoupila nové bateriové trolejbusy...

Zlínský dopravní podnik, který vlastní města Zlína a Otrokovice, má v plánu letošního a příštího roku nakoupit až 50 nových vozů, čímž by téměř z poloviny obnovil svůj vozový park. Současně...

18. května 2026

Táta mě nejdřív nechtěl. Jenáček o Chomutově i návratu do Vsetína

Po ročním intermezzu v Chomutově se hokejový obránce Šimon Jenáček vrátil do...

Kdyby to záleželo čistě na jeho tátovi, kdoví, jestli by se po roční anabázi v Chomutově vrátil domů na Lapač. Navzdory původně odmítavému stanovisku budou trenér hokejistů Robe Vsetín Luboš Jenáček...

18. května 2026  10:25

Tisíce deváťáků v kraji už vědí, jakou střední školu budou studovat

Ilustrační snímek

Tisíce deváťáků od pátku vědí, jakou střední školu budou studovat. V prvním kole přijímacího řízení uspělo 93,4 procenta žáků ze Zlínského kraje. Je to podobný údaj jako loni, kdy se dostalo o tři...

18. května 2026  9:19

Káva, maliny nebo citrusy? Studenti UTB vymýšleli nové chutě zdravých kaší

Studenti UTB a zástupci slušovické firmy Topnatur vybírali nové příchutě...

Nový projekt spojil studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, její absolventy a potravinářskou firmu z nedalekých Slušovic. Ve školních laboratořích vznikají nové limitované edice zdravých kaší,...

17. května 2026  9:41

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  19:02

Slovácko - Boleslav 0:3, dva góly dal do půle Kolářík, pak se trefil Klíma

Fotbalisté Mladé Boleslavi se během utkání proti Slovácku radují z gólu Josefa...

Fotbalisté Slovácka se na blížící se baráž zrovna pozitivně nenaladili. V předposledním dějství nadstavby podlehli doma Mladé Boleslavi vysoko 0:3, dva góly dal do půle dorostenec Kovářík, po hodině...

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.