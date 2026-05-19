Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a vyšetřování nehody. „V tuto chvíli jsme na místě. K události zatím není možné sdělit bližší podrobnosti,“ konstatoval mluvčí krajské policie Radomír Šiška.
Nehoda se stala poblíž kruhového objezdu, kterým vozidla najíždějí na dálnici D55. Z toho důvodu se na ní vytvořily kolony. Šetření na místě události bude trvat minimálně dvě až tři hodiny.
Řidiči mohou pro cestu do Zlína z Uherského Hradiště využít trasu přes Jarošov a Březolupy. V opačném směru přes Březnici.
„Autobusy budou jezdit po objízdné trase. V případě potřeby doporučujeme využít v úseku Staré Město - Otrokovice vlakovou dopravu,“ upozorňují na sociálních sítích pracovníci Integrované dopravy Zlínského kraje.