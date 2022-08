Kdo hledá zubaře, musí spoléhat na štěstí či náhodu. Problémy jsou všude

Pro pět a půl tisíce obyvatel Zubří je život bez stomatologa problém. Trvat ale bude jen pár měsíců.

„Hledali jsme náhradu tři roky a pořád se nedařilo. Řešili jsme to přes zdravotní pojišťovny, na inzeráty se nikdo nechytal. Hledali jsme všemožnými způsoby, až nám pomohla náhoda a ochota jedné praktické lékařky,“ popsal zuberský místostarosta Aleš Měrka.

Pacienty po dlouholeté zubařce se rozhodla převzít její kolegyně ze čtyři kilometry vzdáleného Rožnova pod Radhoštěm. Na podzim bude pacienty dočasně přijímat ve své ordinaci a od příštího roku by naplno měla fungovat v novém Lékařském domě v Zubří. V něm je prostor pro dva stomatology, město do budoucna počítá s další posilou a s dentální hygienistkou.

Město na okraji Zlínského kraje patří mezi ta šťastnější, kterým se omezení zdravotní péče podařilo odvrátit. Zubař dál chybí například v Koryčanech, druhého by potřebovali i v Novém Hrozenkově.

„Bude to dva tři roky, kdy nám jedna zubařka odešla do důchodu a druhá se přesunula do Kroměříže. Od té doby marně sháníme náhradu,“ konstatovala starostka Koryčan Hana Jamborová. „Někteří obyvatelé začali jezdit do Kroměříže, jiní do Kyjova, Uherského Hradiště nebo Brna. Další zubaře nemají a spoléhají na pohotovost. Zdravotní pojišťovna nám sdělila, že do třiceti kilometrů je tato péče zajištěná, ale faktem je, že řada stomatologů nové pacienty nepřijímá,“ dodala.

Najít stomatologa, který by bral nové pacienty, aniž by šlo o rodinné příslušníky, bývá problematické i ve Zlíně.

„Moje zubařka půjde během pár let do důchodu, chodíme k ní celá rodina. Už jsem se poptávala v jiných ordinacích, ale ve Zlíně jsem nenarazila ani na jednu, která by pacienty přibírala. Někde si vedou pořadníky, tak snad se místo uvolní,“ popsala zlínská obyvatelka Martina Odstrčilíková.

Nikdo neví, kolik lidí nemá svého lékaře

Čísla mluví jasně. Asi 20 procent stomatologů v regionu je starší 60 let a od roku 2014 klesl celkový počet zubních ordinací o 21. Teď je jich zhruba 350. Zlínský kraj přebírá zdravotnickou dokumentaci lékařů, kteří končí bez přímého pokračovatele. Nyní uschovává asi 64 tisíc karet od 55 zubařů.

„Nelze ale říct, že je to počet lidí bez zubního lékaře. Nový zubní lékař si mohl založit novou kartu a ta původní je u nás v archivu,“ upozornila mluvčí kraje Soňa Ličková.

Je těžké odhadnout, kolik lidí nemá svého zubního lékaře. Málo jich ale zřejmě nebude. Do Zubří volají lidé z celého regionu, dokonce i ze Zlína, že by se chtěli zaregistrovat u nové zubařky.

„Ale je to domluveno tak, že přednostně převezme zájemce po končící lékařce. A je otázkou, jestli bude mít kapacitu na další pacienty,“ zmínil Měrka. „Je to problém všude, ale řešit by to měl někdo jiný než my a motivovat mladé lékaře, aby šli do menších měst.“

„My jsme si dělali naděje, protože dva mladí lidé od nás vystudovali stomatologii. Oba ale odešli na kliniku do Prahy,“ potvrdila koryčanská starostka Jamborová.

Zubaře lákají na novou ordinaci

Města se snaží odcházejícího lékaře nahradit a zkoušejí nalákat stomatology na nové prostory, nízký nájem nebo přístrojové vybavení. V Zubří pomohla prostorná nová ordinace. Více než rok mají novou lékařku v Ratiboři. Předtím se stejnou dobu museli obejít bez ní.

„Měli jsme obrovské štěstí, vůbec nedokážu říct, co způsobilo, že se to nakonec podařilo. Ale stálo nás to spoustu úsilí i peněz, protože jsme nabídli kompletně vybavenou ordinaci s nábytkem, přístroji a zubařským křeslem na míru,“ sdělil starosta Martin Žabčík.

Najdou se ale i hlasy, že počet stomatologů není takový problém. „Mnoho kolegů se mnou nebude souhlasit, ale ve srovnání s okolními státy je počet zubařů na počet obyvatel u nás dostatečný,“ poznamenal stomatolog Bedřich Fridrich z Uherského Brodu.

„Je otázkou, proč někteří pacienti nenacházejí toho, kdo by si je vzal na starosti. K tomu ovšem existuje řada důvodů, například i to, že zubní péče je dnes jiná než v minulosti. I běžná plomba trvá déle, tudíž není možné ošetřit takové množství pacientů jako dříve.“