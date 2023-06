Zažít chvíli bez techniky? Památky a jejich zahrady jsou ideální místo

Snaha státu chránit památky na svém území sahá až do poloviny 19. století. Od té doby se proměňovala forma, dokud se neustálila na dnešní podobě Národního památkového ústavu (NPÚ). Vznikl před třiceti lety a dělí se do čtyř územních památkových správ. Jedna z nich sídlí v Kroměříži a pečuje o historické objekty na Moravě.

„Všechny územní správy mají v péči kulturní památky, které jsou zcela mimořádné. My jsme ale rarita, protože máme Důl Michal v Ostravě, jedinou technickou památku, která ve správě Národního památkového ústavu je,“ říká Šubík.

Můžete ji trochu přiblížit?

Návštěvníci tam prožijí den horníka, který jde na poslední šichtu. Dostanou číslo, odrazí si příchod, jdou na svačinu a pak až k výtahu, kterým se horníci spouštěli do podzemí. Uvidí celou trasu v reálném prostředí a cestou zpět to vezmou přes sprchy. Celý původní soubor budov i s těžební věží a strojovnou je výborně dochovaný.

Máte na památkách ve správě více takových zážitkových programů?

Rozhodně, třeba v Miloticích na jižní Moravě se návštěvníci mohou převléct do historických kostýmů a vyjít si v nich do zámeckého parku. Lidi to promění, narovnají se, pánové pouštějí dámy do dveří. Naprosto platí, že prostředí kultivuje. V Uherčicích na zámku se zase lidé mohou pomocí tabletu v konkrétní místnosti podívat, jak vypadala v různých historických obdobích. Jak byla zařízená. To je trochu výjimka, obvykle jsem ten, kdo techniku spíš brzdí. Ale tady má význam.

Proč ji brzdíte?

Kolegům říkám, abychom se nevzdávali kartiček a razítek, které návštěvníci sbírají. Techniku máme neustále všude, památky nabízejí jedinečnou možnost být chvíli bez ní, zpomalit se, odpočinout si. Od kolegů z Polska vím, že jim před lety stát masivně dotoval digitalizaci a pořízení nejnovější techniky. A ukázalo se, že lidé to vlastně nechtějí. Že víc ocení, když jsou chvíli v klidu v zahradě a mohou vnímat věci kolem sebe.

V jaké kondici jsou památky na území Moravy na začátku nové sezony? Uvidí návštěvníci všechny, nebo je některá uzavřená?

Omezený provoz bude jen v zahradě lysického zámku, do konce roku pokračuje její obnova. Mimo to jsou všechny památky připravené přivítat návštěvníky ve standardním režimu. I památky ve Zlínském kraji, jen na Buchlově se ještě pracuje na obnově střech, provoz to ale neruší.

Když mají památky jednotnou správu, nabízí se provázat jednotlivé objekty a posílat návštěvníky z jednoho na druhý. Funguje taková spolupráce?

Funguje a do značné míry naprosto přirozeně, protože návštěvníci své výlety a dovolené podrobně plánují. A ti, které památky lákají, chtějí vidět v daném místě víc než jednu. Samozřejmě tomu ale pomáháme, na konci každé prohlídky průvodce návštěvníky upozorní na památky v okolí a pozve je tam.

Vrátily se počty návštěvníků na dobu před koronavirovou pandemií?

To ne, i když postupně rostou. Loni byl celorepublikově propad v návštěvnosti více než milion návštěvníků, protože ještě pořád chyběli zahraniční turisté. To je obrovské číslo, které tuzemští návštěvníci zkrátka nemohou dorovnat. Znát je to hlavně na nejnavštěvovanějších památkách, jako je Český Krumlov, Karlštejn, Lednice nebo Hluboká. I čísla na památkách ve Zlínském kraji postupně rostou, jen na hradě Buchlově jsme měli propad, protože se opravovala střecha.

Jaké investice zasáhnou do letošní sezony?

Největší je obnova zámecké zahrady v Lysicích za 190 milionů korun. Ta bude letos dokončená. Ve Zlínském kraji pokračuje obnova střech včetně krovů a stropů na Buchlově. To už bylo za pět minut dvanáct. V Buchlovicích budeme pokračovat v obnově historických štol v rámci odvlhčení horního zámku. A v Buchlovicích vybudujeme retenční nádrž k zachycování dešťových vod, které využijeme v zámeckém zahradnictví.

Jaké novinky návštěvníky čekají?

Na Buchlově jistě nepřehlédnou novou šindelovou střechu na hospodářských objektech hradu. Je tam celkem 60 tisíc šindelů, které se vyráběly ručně ze dřeva z Valašska, východních Čech a ze Slovenska. V Květné zahradě je dokončená obnova vyhlídkové terasy na kolonádě, která byla dva roky uzavřená. A protože je to letos 25 let od zápisu zámku a zahrad na seznam UNESCO, připravili jsme se zámkem (zámek a Podzámecká zahrada je ve správě Arcibiskupství olomouckého, Květná zahrada zůstala ve správě NPÚ – pozn.red.) společnou vstupenku do zámku a Květné zahrady Via UNESCO.

A co další zámky?

Ten ve Vizovicích chystá na konec května mimořádnou akci, na níž ukáže všechny předměty, které se za posledních dvanáct let restaurovaly díky štědrým donátorům zámku. A na zámku v Buchlovicích kováři restaurovali vstupní bránu a totéž bychom rádi letos udělali u přiléhající branky. Čeká nás taky oprava střech hlavní zámecké budovy, ale to se zatím připravuje.

V Kroměříži sídlí NPÚ v prostorách Arcibiskupského zámku, čeká vás však stěhování do armádní budovy na Hanácké náměstí. V jaké je to fázi?

Do poloviny roku bychom chtěli mít stavební povolení a v příštím roce začít s opravou. Největší položkou budou sítě, protože je to stará armádní budova, v níž se topilo v kamnech a elektřina tam nebyla vůbec. Naplánovali jsme tepelné čerpadlo, aby byla po opravě energeticky co nejsoběstačnější. Budova je posledních třicet let prázdná, nemá v dobrém stavu střechu, okna se musejí vyměnit. Bude to hodně práce, ale pohledově zůstane taková, jak jsou lidé zvyklí.