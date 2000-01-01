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Opravené Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné na Zlínsku ve čtvrtek otevřelo Národní muzeum v přírodě. Národní kulturní památka z roku 1748, která patří k nejzachovalejším stavbám svého druhu na východní Moravě, představuje život na Valašsku. Fojtství postavil rychtář Jiří Mikuláštík. Jde o dřevěný patrový roubený dům s pavlačí. Nikdy nebyl zásadně přestavován. Expozice vznikala ve spolupráci s pamětníky, takže je velmi autentická.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Valašské kopce na pomezí Moravy a Uher byly po staletí sužovány nájezdy nepřátel, v lesích a na samotách se ukrývali zbojníci. Na pořádek tak museli dohlížet portáši, v jejichž čele stál poručík neboli lajtnant. Jeden z nich žil v Jasenné. Byl zároveň zdejší fojt.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Fojt byl největším a nejváženějším sedlákem v okolí, ale také vůdcem vesnice, podobně jako dnešní starosta. Měl právo vybírat poplatky a daně a soudit spory mezi sousedy. Toto postavení se dědilo z generace na generaci. Fojtův dům tak sloužil potřebám hospodářství, fungoval jako místní úřad, soud a zároveň byl domovem rodiny.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
„Fojtství v Jasenné postavil Jiří Mikuláštík v roce 1748 a postavil ho tak, jak ho vidíme. Nebylo nikdy nijak zásadně upraveno,“ uvedl ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Navíc nebylo jako jiné podobné stavby ani rozebráno a přestěhováno do rožnovského skanzenu, i když se o tom uvažovalo.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
„Mikuláštíkovo fojtství představuje mimořádně cenný doklad historie Valašska a jeden z nejautentičtěji dochovaných objektů svého druhu v republice. Jeho hodnota spočívá nejen v samotné stavbě, ale také v tom, že se dochoval na původním místě a návštěvníci mohou jeho příběh poznávat přímo v prostředí, kde se po staletí odehrával,“ zdůraznil ředitel.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Prakticky celou dobu bylo v držení rodu Mikuláštíků, až na malou přestávku – v roce 1964 bylo zestátněno, ale po roce 1989 se vrátilo zpět rodině. Potomky fojtů byly tři sestry Dana Daňová, Zdeňka Turková a Libuše Kovářová. Staraly se o ně s péčí a láskou, a tak v roce 2012 dostalo titul Lidová stavba roku Zlínského kraje a v roce 2014 bylo prohlášeno národní kulturní památkou.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
„Přiznám se, že když jsem poprvé vešla do zrekonstruovaného prostoru, uviděla jsem tu expozici a v čele velké jizby podobizny našich staříčků, stařenky a staříčka, tak jsem se neubránila slzám,“ uvedla Dana Daňová, která pochází z rodu Mikuláštíků a je starostkou Jasenné.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
V roce 2021 objekt vykoupil stát a dal jej do správy Národnímu muzeu v přírodě. Nyní se stalo pátým a nejvzdálenějším areálem Valašského muzea v přírodě po rožnovském Dřevěném městečku, Valašské dědině, Mlýnské dolině a Pustevnách.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Expozice v přízemí představuje domácnost rodiny Františka Mikuláštíka, vnuka posledního jasenského fojta, a přibližuje každodenní život venkovské rodiny v první polovině 20. století.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
V patře mohou návštěvníci poznat historii obce, fungování fojtského úřadu i osudy rodu Mikuláštíků. Lidé se dozví také o portáších, kteří chránili kraj před zbojníky a narušiteli pořádku, i zbojnících a loupežnících.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Výstava propojuje tradiční muzejní přístup s moderními audiovizuálními prvky.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Návštěvníci si tak mohou nejen prohlédnout sbírky a interiéry, ale i prožít atmosféru života našich předků, jejich každodenní starosti, hodnoty a odvahu.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Součástí je také černá kuchyně, která sloužila nejen k přípravě pokrmů, ale i k přikládání do kamen. Vařilo se na trojnožkách, roštech či v hrncích.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
„Obnovu fojtství považuji za nádhernou ukázku řemeslného umu a dovednosti. Pracovníci firny Juráň, kteří obnovu realizovali, se ukázali jako skuteční mistři svého řemesla. Prakticky všechny věci dělali tradičním ručním způsobem tak, jak to k této stavbě patří,“ řekl ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
„Věřím, že v naší mladé generaci tento objekt i celá historie našeho valašského kraje vyvolá hrdost. Hrdost na to, odkud pochází a kde mají své kořeny. A také třeba touhu podívat se do rodinné historie, jestli třeba náhodou neměli někde mezi svými předky jasenské portáše, kteří tady na fojtství měli svou stanici,“ doufá starostka Jasenné.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Rekonstrukce stála 17,6 milionu korun. Evropská dotace činila téměř sedm milionů korun, dva miliony dalo muzeum a zbytek ministerstvo kultury coby zřizovatel muzea. Fojtství v Jasenné bude v letní sezoně otevřeno návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA