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OBRAZEM: Nahlédněte do doby zbojníků a portášů, zve opravené fojtství v Jasenné
Z chátrající budky na náměstí udělal šestnáctiletý vizovický zmrzlinář hit léta
Někdejší novinový stánek u zastávky na vizovickém náměstí chtělo město zbourat. Demolice se ale odkládá. Teď to tady totiž žije jako nikdy předtím. Zdejší děti a teenageři „ujíždějí“ na zmrzlině a...
Neuvěřitelné, těší se starosta na otevření D49. Provoz začne za pár dní
Po více než sedmnácti letech od zahájení prací se za týden otevře kompletní sedmnáctikilometrový úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Silničáři chystají slavnostní zahájení provozu. Otevření...
OBRAZEM: Místo čmáranic a tagů galerie. Sprejeři tvořili v centru Zlína
Staré billboardové panely pod areálem bývalého soudu v centru Zlína se proměnily. Radnice tyto plochy nedávno určila jako městská plátna pro tvorbu místních street art umělců. Podle ní tam měla...
Měří 12 metrů, váží 30 tun. Japonským superstrojem firma i láká lidi do oboru
Zlínská společnost Ace-Tech koupila za 25 milionů korun obří supermoderní stroj, který soustruží, frézuje i obrábí. Jeho pořízení má také pomoci zachránit strojírenství v regionu a přilákat nové...
Autobus v Otrokovicích srazil na přechodu dva chodce, jeden nehodu nepřežil
V centru Otrokovic na Zlínsku v sobotu večer srazil meziměstský linkový autobus na přechodu pro chodce dva lidi, jeden z nich zemřel. Žádný z cestujících v autobuse se při nehodě nezranil. Okolnosti...
Neuvěřitelné, těší se starosta na otevření D49. Provoz začne za pár dní
Po více než sedmnácti letech od zahájení prací se za týden otevře kompletní sedmnáctikilometrový úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Silničáři chystají slavnostní zahájení provozu. Otevření...
Kolony cestou na Slovensko. Kvůli opravě u Zašové nabírají motoristé zpoždění
Projet po hlavní silnici z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a dál ke slovenské hranici, je od druhého červnového týdne výrazně složitější. Především v ranních a odpoledních dopravních...
Takový titul pro venkovského faráře? diví se ocenění od papeže kněz ze Štípy
Papež Lev XIV. udělil čestný titul monsignore dlouholetému faráři Františku Sedláčkovi ze Štípy u Zlína. V kněžské službě je více než půl století, z toho posledních 20 let působí jako duchovní...
OBRAZEM: Nahlédněte do doby zbojníků a portášů, zve opravené fojtství v Jasenné
Opravené Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné na Zlínsku ve čtvrtek otevřelo Národní muzeum v přírodě. Národní kulturní památka z roku 1748, která patří k nejzachovalejším stavbám svého druhu na východní...
Past na turisty. Navigace žene návštěvníky zlínské zoo cestou plnou výtluků
Jde sice o vedlejší cestu ze Hvozdné do Veselé, která vede mezi poli, ale využívá ji hodně řidičů. Místní si po ní zkracují cestu a navigace sem navádí turisty ze Slovenska, kteří míří do zoologické...
Průjezd Zlínem mají zrychlit změny na frekventovaných křižovatkách v centru
Zlínští řidiči musejí počítat s úpravami jízdních pruhů na některých frekventovaných křižovatkách v centru města. Přestože je někde omezí, celkově mají přispět k větší plynulosti dopravy. Alespoň v...
Z chátrající budky na náměstí udělal šestnáctiletý vizovický zmrzlinář hit léta
Někdejší novinový stánek u zastávky na vizovickém náměstí chtělo město zbourat. Demolice se ale odkládá. Teď to tady totiž žije jako nikdy předtím. Zdejší děti a teenageři „ujíždějí“ na zmrzlině a...
Měří 12 metrů, váží 30 tun. Japonským superstrojem firma i láká lidi do oboru
Zlínská společnost Ace-Tech koupila za 25 milionů korun obří supermoderní stroj, který soustruží, frézuje i obrábí. Jeho pořízení má také pomoci zachránit strojírenství v regionu a přilákat nové...
Nedokončená Baťova železnice ve Vizovicích se proměnila na cyklostezku
Měly po ní jezdit vlaky z Vizovic do Valašské Polanky, teď nedokončená železnice, kterou navrhla ve 30. letech minulého století firma Baťa a jejíž stavbu přerušila druhá světová válka, posloužila...
Slovácko potvrdilo konec Skuhravého. Může dojít k pikantní rošádě s Baníkem
Přesně za týden začnou letní přípravu. A dost možná bez hlavního trenéra. Přestože Roman Skuhravý před baráží slíbil hráčům, že zůstane ve fotbalovém Slovácku, odmítl po prvoligové záchraně...
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Domácí péče: Zinková mast, krupice a žádné velké cíle. Sestry radí, jak na to
Dvaašedesátiletá Milena byla jednou z dvacítky účastnic semináře pro rodiny, které doma začínají pečovat o dlouhodobě nemocného. Pořádají ho sestry z gerontologického oddělení zlínské Baťovy...
Sovětský voják, nebo věhlasný rodák? Navrhovaná úprava památníku budí vášně
Bouřlivou diskuzi vzbudil videopříspěvek Jakuba Matochy, místopředsedy vsetínské ODS a sedmičky kandidátky strany v podzimních komunálních volbách. Na sociální síti navrhl referendum o památníku na...