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OBRAZEM: Nahlédněte do doby zbojníků a portášů, zve opravené fojtství v Jasenné

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  4:57
Opravené Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné na Zlínsku ve čtvrtek otevřelo Národní muzeum v přírodě. Národní kulturní památka z roku 1748, která patří k nejzachovalejším stavbám svého druhu na východní Moravě, představuje život na Valašsku. Fojtství postavil rychtář Jiří Mikuláštík. Jde o dřevěný patrový roubený dům s pavlačí. Nikdy nebyl zásadně přestavován. Expozice vznikala ve spolupráci s pamětníky, takže je velmi autentická.
Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v... Národní muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované Mikuláštíkovo fojtství v...

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