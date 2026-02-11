Národní muzeum v přírodě zrekonstruovalo Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné

Národní muzeum v přírodě sídlící v Rožnově pod Radhoštěm dokončilo rekonstrukci Mikuláštíkova fojtství v Jasenné na Zlínsku. Jde o první objekt, který muzeum nepřeveze do rožnovského areálu, ale obnovuje ho na původním místě. Nyní je třeba ještě připravit expozici, která stavbu naplní.
Národní muzeum v přírodě sídlící v Rožnově pod Radhoštěm dokončilo rekonstrukci Mikuláštíkova fojtství v Jasenné na Zlínsku. (únor 2025) | foto: ČTK

Rekonstrukce stála 16 milionů korun, z toho 70 procent pokryla evropská dotace, zbytek dalo ministerstvo kultury. Hotová je stavební část obnovy, nové jsou rozvody elektřiny a zabezpečovací systémy.

Fojtství pochází z roku 1748, postavil jej fojt neboli rychtář Jiří Mikuláštík. Je to dřevěný patrový roubený dům s pavlačí. Fojtství nebylo přestavováno, patří k unikátním památkám lidové architektury jižního Valašska. Od roku 2014 je národní kulturní památkou.

Valašská památka se mění. Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné přiblíží portáše

Dědičky fojtského rodu Mikuláštíků o objekt pečovaly od roku 1993, kdy jim byl v restituci vrácen. Objekt sloužil jako soukromé muzeum, Národní muzeum v přírodě jej získalo v roce 2021. Rekonstrukce začala v srpnu 2024.

„Bylo třeba objekt zabezpečit staticky, protože se rozjížděl. Potřebovali jsme vyměnit poškozené prvky, které byly poškozené plísní, v 60. letech se tady dělaly nevhodné restaurátorské zákroky, tak jsme ty poškozené prvky vyměnili,“ uvedl technický náměstek muzea Milan Gesierich.

Muzeum se snažilo co nejvíce původních prvků zachovat. Nejnáročnější bylo zajistit statiku. „Celý objekt je stažený ocelovými táhly. Nejsou vidět, je to v základových konstrukcích. Provedli jsme statické zabezpečení samotného krovu, kdy jsme museli krov vyztužit a při těchto těchto pracích jsme provedli i výměnu šindelové krytiny,“ uvedl náměstek.

Valašská dědina je skvost, při prohlídce nespěchejte, doporučuje etnolog

Ve fojtství bude expozice bydlení rodu Mikuláštíků z počátku 20. století. Také výstava o dějinách rodu Mikuláštíků, institutu fojta i portáších, ochráncích průsmyků a hranic na Valašsku, kteří tvořili zemský bezpečnostní sbor, jehož vznik se datuje do poloviny 17. století. Opomenutý nebude ani fenomén zbojníků a loupežníků.

