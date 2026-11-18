Diskusi svolala valašskomeziříčská radnice, aby zájemcům vysvětlila, co se kolem nemocnice děje. A jak na to město reaguje. Na setkání přijel také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, zástupci meziříčské radnice i Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Zástupci nemocnice Agel měli pozvání, ale nepřišli. „Není škoda, že tu není nikdo z Agelu. Je to ostuda a hanba,“ prohlásil nový meziříčský zastupitel Jiří Baroš. Diskutující se zajímali o to, jak jednání s nemocnicí vypadají a jaké radnice podniká kroky k tomu, aby oddělení byla zachována.
„Na jaře došlo ke kompletní výměně vedení nemocnice a všichni, se kterými jsme jednali, byli vyměněni. Nemám pocit, že nové vedení přišlo nemocnici zachránit, je to můj osobní pocit. Lékaři a sestry z nemocnice mají strach nám něco říct. Velmi těžce se nám pak jedná, když informace máme filtrované pouze z Agelu,“ poukázal meziříčský zastupitel Václav Chajdrna.
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„Bohužel na druhé straně necítíme snahu komunikovat s námi personální problémy a připravit nás na to. Dozvídáme se kroky Agelu den dva před tím, než uzavřou oddělení. Je to diskomfortní situace. Můžeme použít sankce, rozvázat smlouvu, ale to je otázka procesu,“ prohlásil starosta Robert Stržínek.
V sále seděli také místní zdravotníci, někteří přímo z nemocnice Agel. „Dnes jsem zřejmě poslední den primářem gynekologicko-porodnického oddělení, protože mne po dnešku asi odvolají. Každopádně chci říct, že o tom, že porodnost klesá, hovořím s vedením Agelu už pět let a nikdo na to nereaguje,“ sdělil primář valašskomeziříčské porodnice Leopold Hošek.
Debata se točila také kolem klesající porodnosti a chystaného nařízení ministerstva zdravotnictví o zrušení porodnic, které mají méně než 600 porodů ročně. To by byl případ i valašskomeziříčské nemocnice. Na druhou stranu lidé připomněli, že Agel chce zachovat novojičínskou porodnici, kde je porodů ještě méně.
Místní ale upozornili i na problémy, které už od července způsobuje uzavřené dětské lůžkové oddělení. „Měl jsem dnes nepříjemný zážitek, kdy dítě potřebovalo hospitalizaci a v Novém Jičíně mi ho odmítli, že nemají místo. Odmítli mne s tím, že si to musím vyřešit sám. Teoreticky se tedy může stát, že pojedete s dítětem do Nového Jičína, nebude tam místo, a budete muset jet jinam. Osobně mám velké pochybnosti, že kapacity jsou tam tak velké, že převezmou v Novém Jičíně celý valašskomeziříčský region,“ konstatoval dětský lékař ze Zubří Radim Pospíšil.
Petice s 900 podpisy
Městem už koluje také petice za záchranu porodnice v Meziříčí, pod kterou je přes 900 podpisů nejen z Meziříčí, ale také ze Zubří, Prostřední Bečvy, Rožnova pod Radhoštěm, Choryně, Opatovic, Vsetína, Loučky, Zašové a dalších obcí regionu.
„Valašsko je rozsáhlý region s horskými oblastmi, kde může být dojezdová vzdálenost, zejména v zimě, rozhodující. Zajímá mě také, zda existuje důkladná analýza, že okolní nemocnice dokážou převzít všechny pacienty, zvláště v období zvýšeného výskytu infekcí,“ upozornil jeden z podpisujících.
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Lidé v petici poukazují na to, že porodnice v Meziříčí je mezi maminkami velmi oblíbená díky profesionálnímu přístupu a příjemnému personálu. „Jsem bývalá zaměstnankyně gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Valašské Meziříčí. V mé dosavadní praxi jsem se s hezčí porodnicí nesetkala. Ale to nejlepší byl personál. Tak pěkné vztahy, jaké byly tady, jsem nikde jinde nezažila. A to se samozřejmě odráží i v péči o pacientky,“ přiblížila další podpisující.
Dvojnásobná vzdálenost pro rodiny
Zhoršení dostupnosti lékařské péče znamená, že například rodiny s dětmi z Horní Bečvy pojedou do nemocnice ne půl hodinu, jako dosud, ale téměř hodinu. „Od nás budou lidé jezdit nejspíš do Nového Jičína nebo Frýdku-Místku, Vsetín je pro nás dál. Každé omezení zdravotních služeb je vždy špatná zpráva a je to také zhoršení komfortu života občanů. V posledních letech se nám zdravotní péče vzdaluje,“ poznamenal dříve starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.
Doba se prodlouží i lidem z Rožnova pod Radhoštěm a okolí. Proto chce vedení města podpořit Valašské Meziříčí a řešit toto téma i na úrovni Mikroregionu Rožnovsko.
„Pro nás to není jen vzdálená nemocnice v jiném městě. Je to přirozené spádové zařízení, které využívají i naše rodiny. Pokud má maminka s porodem nebo rodiče s nemocným dítětem místo Valašského Meziříčí mířit výrazně dál, je to reálné zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Jsem přesvědčený, že i s aktuálně klesající porodností má velký význam, aby oddělení bylo zachováno,“ prohlásil starosta Rožnova Jan Kučera. Chce se proto spojit s Meziříčím i ostatními obcemi a hledat společný postup.