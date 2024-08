Kupte zámek, vyzývá iniciativa napajedelskou radnici a požaduje referendum

„Napajedelský zámek a jeho areál byl po dlouhé dekády významnou součástí života občanů. Byl trvale přístupný a byl jakýmsi kulturním a společenským centrem, zároveň propojoval více městských částí, jelikož se nachází v samém středu města,“ poukázala mluvčí iniciativy Kristýna Petříčková. „Koupí areálu do vlastnictví města by se občanům toto kulturní centrum mohlo vrátit. Zvýšila by se tak kvalita života ve městě a podpořil jeho rozvoj,“ doplnila.

Lidé měli podle návrhu v referendu odpovědět na otázku: Souhlasíte, aby město Napajedla odkoupilo budovu zámku, pozemky a celý přilehlý zámecký areál do svého vlastnictví za maximální částku 133 milionů Kč?

Právě znění otázky je údajně nejednoznačné. „Právníci mají za to, že otázka je nepřesná, protože přesně neidentifikuje předmět případného nákupu,“ naznačil starosta Robert Podlas.

Vedení města letos na jaře schválilo koupi části pozemků v areálu zámeckého parku od soukromého majitele zhruba za 22,8 milionu korun. Díky tomu získalo přístup k objektům, které v parku má. Koupi zámku však dříve vedení města neschválilo a odmítlo ji opakovaně i v minulosti.

Město podle starosty peníze má, ale jsou určeny na jiné projekty. „Museli bychom otočit kormidlo o 180 stupňů jiným směrem,“ podotkl starosta. „Chtěli jsme vybudovat městskou sportovní halu a udělat zásadní rekonstrukce v jednotlivých obytných částech města.“

Jistá podle něj není ani možná využitelnost zámku, který slouží jako hotel. Cena kolem 130 milionů korun podle starosty neodpovídá reálné tržní ceně. Žádná z politických stran ve vedení města neměla v programu koupi zámku.

Zámek byl postaven v letech 1764 až 1769 jako pozdně barokní šlechtické sídlo. V roce 2008 prodal zámek i park jeho tehdejší vlastník, společnost Fatra Napajedla, soukromému majiteli, který park uzavřel veřejnosti.

Podnikatelka Eva Gajdošíková po sedmi letech zámek nabídla k prodeji, objekt měl poté ruského majitele, od loňského června má majitele se sídlem v Singapuru.