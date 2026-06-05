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Na deset let klid. Těžba štěrkopísku v Napajedlích dostala dočasnou stopku

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  9:19
Jde o místo o rozloze dvaatřiceti hektarů, které se nachází na severu Napajedel na Zlínsku v lokalitě Pěnné. Když bylo na konci loňského roku uvedeno v krajské surovinové strategii mezi plochami „perspektivními pro těžbu“, zvedl se silný odpor.

Za pětadvacet let se tu vytěžilo okolo šesti milionů tun štěrkopísku. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Proti se postavilo město Napajedla, spolky i veřejnost. Podle starosty Roberta Podlase může plánovaná těžba ohrozit připravované investice, jako je budování rekreační zóny u stávajícího jezera, rozšiřování přístaviště Pahrbek a obecně rozvoj Baťova kanálu.

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„Těžba by mohla zásadním způsobem narušit charakter této jedinečné kulturně-krajinné oblasti,“ obává se Podlas.

Aleš Martínek ze spolku Za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní v něm zase během veřejného projednání materiálu upozornil na další rizika. Lokalita Pěnné je spjatá s historickými pastvinami dnes už bývalého napajedelského hřebčína. A tento koncepční dokument může podle Martínka představovat problém pro případné obnovení chovu koní.

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Proti byl i napajedelský spolek Společně. „Na krajský úřad jsme loni poslali za náš spolek oficiální nesouhlasné vyjádření a byli jsme říci i na veřejném projednání, že to je nesmysl. A nebyli jsme sami, angažovali se běžní občané, jiné spolky i politici. Společně s námi krajský úřad obdržel 132 nesouhlasných vyjádření,“ řekl Michal Štěpaník ze zmíněného spolku.

Nesouhlas veřejnosti nakonec zabral. Po posouzení vlivů na životní prostředí úřad doporučil, aby se lokalita Pěnné do roku 2035 dále neuváděla a nebyla zahájena jakákoliv činnost, která by mohl vést k poškození pastvin na lokalitě. Krajští radní projednali aktualizované znění surovinové koncepce tento týden v pondělí a doporučili ho zastupitelstvu ke schválení.

Ložisko zůstává surovinovou rezervou

Ve schvalovaném dokumentu je výslovně napsáno: „Ložisko štěrkopísků Napajedla-sever (Pěnné) není doporučeno k těžbě v návrhovém období. Ložisko je pouze evidováno jako surovinová rezerva.“

„Lokalita Pěnné v Napajedlech je v dokumentu uvedena proto, že se zde nacházejí zásoby štěrkopísků. S jejich těžbou se však v následujících deseti letech nepočítá,“ řekla MF DNES mluvčí kraje Soňa Ličková.

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Po roce 2035 ovšem může být problém znovu aktuální. Úplně vyjmout dané místo ze surovinové koncepce není podle hejtmanství možné.“Základním cílem dokumentu je mít přehled o nerostném bohatství kraje,“ vysvětlila Ličková.

„Veřejný zájem na ochraně dané lokality ve vztahu k hřebčínu a jeho pastvinám vnímáme, nicméně za stávajícího stavu není možné toto významné ložisko jednoduše odepsat,“ řekl Josef Godány z autorského týmu České geologické služby, který koncepci zpracovával.

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Podle Marcely Hubáčkové, právní zástupkyně Těžební unie, je těžba štěrkopísku u Napajedel ve veřejném zájmu. „Jde o zabezpečení surovinové bezpečnosti a soběstačnosti. Proti tomu ovšem stojí zájem na ochranu kulturního dědictví,“ sdělila Hubáčková.

„Nicméně k poměřování důležitosti těchto veřejných zájmů může dojít až v rámci správních řízeních. To je jasně dáno zákonem a ani žádná petice na tom nic nemění,“ zdůraznila.

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