Na pastvinách v Napajedlích bytové domy nevyrostou, rozhodli zastupitelé

Místní tak dál živí naději, že chov koní v Napajedlích zůstane i v budoucnosti. Jestli se tak opravdu stane, však není zatím jisté.

„Nemáme být v Napajedlích na co víc hrdí, než je zámek a hřebčín,“ zdůraznil na zastupitelstvu starosta Robert Podlas.

Sám stejně jako dalších 19 přítomných zastupitelů hlasoval pro zrušení usnesení z dubna roku 2019, kdy předchozí zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení změny územního plánu v lokalitě Výběhy.

Vlastníci hřebčína ze společnosti Sygnum usilovali o změnu zemědělských ploch na plochy pro hromadné bydlení. Na současných pastvinách by měly vyrůst až čtyřpodlažní bytové domy. „Když v roce 2019 majitelé předkládali tento návrh, slibovali, že tím získají finance na záchranu chovu. Dnes už ale víme, že tam chov není,“ upozornil v diskusi zastupitel Michal Štěpaník.

Narážel na fakt, že na začátku letošního roku se chov utlumil a majitelé si své koně z Napajedel odvezli.

Společnost Sygnum celou situaci dlouhodobě nekomentuje. Už dříve se mluvilo o tom, že hřebčín měl ekonomické problémy a byl ztrátový. „Za třicet let, kdy jsem v hřebčíně působil, nebyl nikdy ve ztrátě,“ řekl bývalý ředitel Hřebčína Napajedla Zdeněk Hlačík. Podle něj byl hřebčín schopen samostatně ekonomicky fungovat.

Lidé stavbu odmítli, chtějí zachovat hřebčín

Na úterním jednání zaznívaly vesměs hlasy na podporu zachování chovu koní a proti stavění bytových domů. Tento záměr kritizoval mimo jiné i právník Aleš Martínek, který zorganizoval petici na záchranu hřebčína. Tu podepsalo více než dvacet tisíc lidí z celé republiky.

„Návrh na pořízení změny územního plánu nesplňuje parametry zákona,“ prohlásil Martínek.

Argumentoval mimo jiné tím, že hřebčín je objektem památkového zájmu, jeho majitelé nejsou ekonomicky transparentní a není prokázána potřeba vymezení dalších zastavěných ploch ve městě. Apeloval i na regionální a národní hrdost napajedelských občanů.

„Hřebčín si s ohledem na svou historii takové jednání nezaslouží,“ zmínil Martínek.

Otázkou nyní je, jak bude vypadat budoucnost hřebčína, který v Napajedlích vznikl už v roce 1886. A také zdali se sem chov anglických plnokrevníků – vyhlášený v Česku i v zahraničí – ještě vrátí.

Na ministerstvu kultury aktuálně pokračuje řízení o tom, zda se hřebčín stane kulturní památkou. Bez ohledu na to, jak toto řízení dopadne, je ve hře více variant.

„Já už se možná nedožiju doby, že tam koně přijdou zpět. Ale v okamžiku, kdy bude jasné, že se tu byty stavět nebudou, majitel se buď vrátí k chovu koní, nebo se třeba rozhodne hřebčín prodat či pronajmout,“ pověděl Hlačík.

Podle starosty Podlase by měl hřebčín dostat šanci. „Měla by být ale limitovaná časem. Nemůžeme čekat dalších dvacet let, než se věci posunou,“ uvedl.