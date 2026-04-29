Jde o stejnou školu, ze které loni kraj odvolal tehdejšího ředitele kvůli závažným chybám v hospodaření. Policie jej podezírá z porušení povinnosti při správě cizího majetku.
„Včera jsme dostali podnět k prošetření protiprávního jednání na škole. Je to nová událost, takže v tuto chvíli se k ní nic dalšího říci nedá,“ konstatoval mluvčí policie Radomír Šiška.
Ředitelka školy Alena Hrdá se k události nechtěla vyjadřovat. „V tuto chvíli věc řeší příslušné orgány, škola s nimi spolupracuje, ale nemůže jejich postup komentovat,“ konstatovala v textové zprávě.
Zdrcující výsledky hospodaření. Odvolaného ředitele brodského učiliště vyšetřuje policie
Podle neoficiálních informací mělo 21. dubna dojít na škole, kde studuje až 700 mladých lidí, k násilnému incidentu mezi pedagogem a žákem. Vyplývá to z oznámení, které redakce iDNES.cz obdržela emailovou cestou.
„Došlo k napadení žáka učitelem, které si vyžádalo lékařské ošetření žáka. Škola se snaží všecko ututlat, jako vždycky a za podpory ředitelky i zástupkyně probíhá vyšetřování. Je zde zastrašování žáků a jejich nekonečné výslechy. Děcka už mají strach chodit do školy,“ napsal v emailu odesílatel podepsaný jako P. Strauss.
„Učitel vesele dál učí, i když to nebyl první případ, kdy použil fyzický trest, ale toto bylo dost extrémní a žák utrpěl zranění. Doufám, že kompetentní orgány zasáhnou a ukončí tento teror na učilišti, kde se samozvaná vyšetřovatelka pasuje do role orgánů, které by měly všechno řešit, učitel mlátí žáky a vedení se snaží vše tutlat,“ doplnil.
Škola zahájila vlastní vyšetřování
Na žádost redakce o bližší informace ale tento oznamovatel dosud nereagoval. Možné také je, že událost se odehrála trochu jinak.
Podle zjištění redakce měl pedagog při potyčce bránit jednomu z žáků, který chtěl zaútočit na spolužáka. Při tom zřejmě mělo dojít ke zranění útočníka.
Škola si k události zahájila vlastní šetření. Zřizovateli ani jiné instituci nic neoznamovala, není to ale ani její povinností.
„Je standardní, že škola v obdobných situacích prověřuje okolnosti události, komunikuje se zúčastněnými a přijímá případná opatření v rámci své odpovědnosti za zajištění bezpečného prostředí,“ vysvětlila mluvčí České školní inspekce Anna Brzybohatá.
Inspekce dostala stížnost před čtyřmi dny, a protože v ní zaznělo podezření na násilí, postoupila ji policii. Informace se emailovou cestou dostala také na Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy.
Předchozí ředitel musel skončit
„Když jsem se to dozvěděla od našeho odboru, okamžitě jsem volala paní ředitelce a poradila jí, aby se obrátila na policii a podala trestní oznámení, protože se mělo jednat o násilí,“ naznačila krajská náměstkyně pro školství Jindra Mikuláštíková.
Otázkou je, jaká na škole panuje atmosféra po loňském odvolání dlouholetého ředitele Jiřího Polanského, který školu vedl 25 let. Na Zlínský kraj někdo opakovaně zasílal anonymní upozornění na nesrovnalosti v hospodaření.
Následně se kraj rozhodl rozšířit svou kontrolu a odhalil závažné nedostatky spojené s financemi od státu na platy zaměstnanců ve výši 600 tisíc korun. Kvůli podezření na mnohem závažnější trestnou činnost se pak kraj obrátil na policii.
„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vyšetřování stále pokračuje,“ potvrdil aktuální stav vyšetřování Šiška.
Polanského mezi tím ve funkci nahradila jeho tehdejší zástupkyně Hrdá. I tento fakt mohl ovlivnit prezentaci aktuálního incidentu na veřejnosti.