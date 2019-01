Místostarostu ze Zlínska zbili při odklízení sněhu, policie hledá útočníka

Útok se odehrál v neděli odpoledne v Podkopné Lhotě, v místech, kde jsou umístěné kontejnery na tříděný odpad. Místostarosta tam odklízel sníh.

Napadený uvedl, že se k němu zezadu přiblížil jiný muž, od něhož schytal minimálně dvacet ran pěstí a kopanců. Bezvládně pak zůstal ležet na zemi.

„Celý od krve se sbíral ze země a byl dost potlučený. Podle mě měl zlomený nos, roztržené obočí,“ sdělil TV Prima chatař, jenž na místo po incidentu dorazil.

„Napadený byl dvaatřicetiletý muž, kterého záchranáři odvezli na ošetření do nemocnice,“ řekla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Vyšetření v nemocnici nakonec vážná zranění neprokázala, místostarosta tak už v současnosti leží doma. Jeho matka TV Prima vylíčila, že její syn stále leží, protože má bolesti hlavy a žeber a nemůže se pořádně nadechnout. Je na tom podle ní i špatně psychicky.

Napadený muž řekl, že útočníka poznal a jeho jméno sdělil i policii. Označený muž však spojitost s incidentem odmítá. Žádní přímí svědci konfliktu nejsou.

„Tento čin má politický podtext,“ řekl iDNES.cz starosta obce Libor Baďura, podle něhož byl agresorem syn místního vlivného obyvatele. „Místostarosta šel pouklízet sníh před zastávku autobusu a pak jel na svozové místo, aby mohli lidé odkládat odpad. Řekl, že vnímal postavu, která se k němu blíží. Pak ucítil ránu a byl na zemi v krvi. Neměl příležitost se bránit, bylo to velmi brutální, podle toho, co vypověděl svědek.“

Starosta mluví o tom, že i on sám má obavu, že jej někdo napadne. „Jestli si takovým způsobem bude někdo vynucovat to své, může se to stát komukoliv. Podáme trestní oznámení pro napadení veřejného činitele při výkonu práce,“ poznamenal Baďura.

Policie upozorňuje, že vyšetřování případu je v samém počátku. „Čekáme na lékařské zprávy o způsobu zranění a jeho závažnosti, vyslýcháme svědky a zjišťujeme další podrobnosti případu. Pak vyhodnotíme, jestli zahájíme úkony pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví, nebo bude věc kvalifikována jako přestupek,“ poznamenala policejní mluvčí, podle níž je předčasné hovořit i o motivu útoku.