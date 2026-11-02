„I malé věci mohou udělat velký rozdíl,“ vysvětlil ředitel kanceláře Jindřich Nový. „V Kanceláři architekta města Zlína jsme vytvořili katalog opomíjených míst, která mají potenciál ke zlepšení. Cílem je navrhnout drobné úpravy, které zlepší každodenní život ve městě.“
Nejde jen o zeleň, ale také třeba doplnění chodníků, přechodů, městského mobiliáře, umění nebo vodních prvků. „Tyto drobné zásahy mohou mít na kvalitu života ve městě překvapivě velmi pozitivní vliv,“ upozornil Nový.
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Květináče na náměstí Práce byly položeny podél budovy Tržnice. „Jejich umístění navazuje na existující stromořadí podél obchodního domu a doplňuje zeleň do části náměstí, která společně s přilehlou budovou čeká na rekonstrukci,“ popsal Nový.
„Zvoleny byly parótie, které dobře snáší vysázení v nádobách a také splňují požadavek na pevný, tvarovaný vícekmen,“ přiblížila architektka KAMZ Eva Ličmanová. „Tato forma stromů vytváří výraznější objem zeleně už od úrovně očí a přibližuje vegetaci lidem pohybujícím se po náměstí.“
Stromy v ulicích přináší spoustu benefitů
Podobná věc se už během roku udělala na opačném konci centra Zlína v Kvítkové ulici. Stromořadí je tam součástí parkovacího pásu od křižovatky s Dlouhou ulicí.
„Doplněny byly čtyři velkoobjemové květináče s vysokokmennými stromy, které neomezují dopravní funkci,“ upřesnila Ličmanová.
Stromy v ulicích přináší stín, pomáhají zmírňovat přehřívání zpevněných ploch, zlepšují hospodaření s vodou a vytváří příjemnější prostředí pro pobyt ve městě. Ne všude je ale možné vysazovat přímo do země.
„Výsadba stromů je složitější, než se na první pohled zdá. Prostor na povrchu musí sdílet chodci, doprava, parkování a pod zemí se nachází hustá síť kabelů a potrubí. Vhodného místa pro kořeny stromů je málo,“ podotkla architektka. „Velkoobjemové nádoby umožňují dostat stromy i tam, kde v současnosti není výsadba do země možná nebo by vyžadovala rozsáhlejší stavební zásah.“
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Pokud v budoucnu vzniknou podmínky pro větší úpravu prostranství, mohou být nádoby přesunuty a využity na jiném místě ve městě. „Květináče také umožňují v reálném prostoru ověřit nové uspořádání ulice nebo náměstí,“ uvedla Ličmanová.
„Obecně lze říci, že stromy vydrží v podmínkách dostatečně dimenzovaných nádob alespoň deset let, vícekmenné tvary i déle,“ doplnila zahradní architektka z odboru městské zeleně Zuzana Hegmonová.
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