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Na náměstí Míru si už bezdomovci nelehnou, brání jim v tom nové lavičky

Jana Fuksová
  12:47

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Na náměstí Míru si už bezdomovci nelehnou, brání jim v tom nové lavičky s opěrkami. (září 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Na zlínském náměstí Míru se objevilo nové neobvyklé posezení. Dřevěné lavičky na vyvýšených záhonech pod lipami u pítka nahradily lavičky s kovovými opěrkami. Podobný mobiliář určený k sezení je nainstalovaný i na ostrůvcích před prodejnou Penny a u kašny v parčíku na náměstí. Mají odradit nepřizpůsobivé občany od polehávání v centru města.

„Pro obyvatele města i návštěvníky je velmi nepříjemné, když na náměstí narážejí na nepřizpůsobivé občany, kteří se zde shromažďují, posedávají a polehávají na lavičkách, vulgárně křičí, obtěžují je, jsou pod vlivem alkoholu a podobně,“ konstatoval primátor města Jiří Korec (ANO).

„Když si chcete s dětmi sednout na zahrádku do cukrárny, tak je to skoro nemožné. A strážníci, bohužel, nemají legislativní možnosti, jak to účinně řešit. Nainstalované lavičky s opěrkami by měly snížit komfort těmto lidem a zabránit jim v polehávání,“ zdůvodnil.

Odbor městské zeleně (OMZ) na třech místech na náměstí buď stávající posezení upravil, nebo nahradil novým. Dohromady jde o 54 kusů designově sjednoceného mobiliáře za 430 tisíc korun.

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„Kovová madla mají jednak přerozdělovat lavičky a umožnit tak starším lidem lepší vstávání, ale především mají zabránit ležení nepřizpůsobivých občanů,“ vysvětlila zahradní architektka z OMZ Zuzana Hegmonová.

Z parčíku kolem fontány zmizelo 15 dosavadních laviček, které už se repasují a instalují na jiných místech po městě, například na Jižních svazích nebo na dětských hřištích. Nahradilo je deset celoocelových laviček.

„Mají takzvané drážní dělení, jehož význam opět spočívá v nemožnosti ležení. Současně byly lavičky namontovány se vzájemným odstupem, aby byl umožněn soukromější relax bez sdružování větších skupin lidí,“ upřesnila Hegmonová.

Občané požadují, aby policie odvezla bezdomovce pryč. Žádnou takovou kompetenci ovšem obecní
ani republiková policie nemá.

Pavel Janíkzástupce ředitele Městské policie Zlín

K podobnému řešení před lety sáhla například Správa železnic, kdy nechala na svých nádražích vyrobit a vyměnit mobiliář. Jeho součástí jsou i nové lavičky z odolného materiálu s přepážkou, která má zabránit dlouhodobému ležení.

Říká se tomu „nepřátelská architektura“. Směřuje k omezování vandalismu, delší životnosti materiálů, snadnější údržbě i snížení příležitostí pro přespávání lidí bez domova. Stejným způsobem reagovalo na problémy s bezdomovci například i město Plzeň.

Primátor Korec upozornil, že nové lavičky nejsou prvním ani jediným opatřením spojeným s nepřizpůsobivými občany.

Na náměstí Míru si už bezdomovci nelehnou, brání jim v tom nové lavičky s opěrkami. (září 2026)

„Je to dlouhodobý soubor opatření, snažíme se hledat různá řešení, sociální odbor se s nimi snaží pracovat, chceme, aby nebyli rušivým elementem. Ale komunikace je složitá, nemají o ni zájem, nechtějí se vrátit do běžného života a většinou je ta snaha pouze jednostranná,“ popsal primátor.

Podle městské policie se ve Zlíně v této době pohybuje okolo 60 až 80 lidí bez domova. Někteří přespávají v ubytovně nebo noclehárně, jiní si hledají prázdné a nevyužívané budovy, další zůstávají na ulici.

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Nejčastěji se koncentrují v centru města, přibývá mezi nimi mladých lidí a zvyšuje se konzumace alkoholu a drog. Problémy s nimi řeší strážníci několikrát denně.

„Občanům vadí jejich přítomnost všude a dožadují se toho, aby je policie odvezla pryč. Žádnou takovou kompetenci ovšem obecní ani republiková policie nemá,“ vysvětlil zástupce ředitele městské policie Pavel Janík.

Každý incident mezi problémovými osobami je velmi negativně vnímán okolím. „My ale můžeme postupovat výhradně jen v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Tím pádem volání po gumoléčbě nebo odvozu za město nepřichází v úvahu,“ zdůraznil.

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