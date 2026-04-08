Do projektu by se nově rád zapojil také Zlínský kraj. „Jsme připraveni do toho razantně vstoupit, třeba i majetkově, aby novou výpravní budovu mohl postavit kraj společně se Správou železnic. A abychom získali větší kontrolu nad tímto územím,“ řekl hejtman Radim Holiš (hnutí ANO), podle něhož jsou obě nádraží ostudou regionu.
Kraj už o tom začal jednat s firmou Z-Group, jejíž přístup považuje dlouhodobě za váhavý. „Třicet let se s nádražím nic nedělo. Teď jsme odhodlaní udělat zásadní krok, ale nelze očekávat, že bude za měsíc jasno. Není to jen o nás,“ doplnil Holiš.
Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží
Společnost Z-Group, která má na výstavbu výpravní budovy stavební povolení, nechtěla záležitost nijak komentovat. „Obecně jsme otevřeni jednání o jakémkoli řešení, které bude dávat smysl a bude přínosné i ekonomicky pro všechny zúčastněné,“ sdělil mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.
Parkovací dům pro 170 aut
V nové sedmipatrové budově má být především parkoviště pro celkově 170 vozidel. Zabere čtyři patra. Ve spodní části budou čekárny, pokladny, obchody, občerstvení či kavárny. Provoz, který bude souviset s nádražím, bude zajišťovat Správa železnic (SŽ). Ani ta nemá informace, že by do projektu mohl vstoupit Zlínský kraj.
„Se Správou železnic v tomto směru žádná jednání neproběhla, neznáme tedy konkrétní podmínky ani možnosti spolupráce s krajem,“ sdělil mluvčí Dušan Gavenda. Upřesnil, že SŽ a Z-Group naopak společně připravují soutěž na výstavbu nové výpravní budovy a řeší podmínky budoucího užívání.
Modernizace trati do Zlína má povolení, stavět se může začít za dva roky
„Na výstavbě bychom se měli finančně podílet ve výši odpovídající velikosti prostor, které budeme po zprovoznění terminálu užívat. A vložené prostředky se potom budou umořovat v rámci nájemného,“ přiblížil Gavenda. „O společném postupu Správy železnic a Z-Group je uzavřena smlouva, a podle ní postupujeme,“ doplnil.
Podle Slaného plány na výstavbu pokračují podle harmonogramu, který je sladěný se SŽ i proto, že budování trati i nové budovy na sebe stavebně navazují. „Předpokládáme, že výstavba výpravní budovy začne v roce 2027 a dokončena bude v roce 2029, což by mělo časově odpovídat ukončení prací na trati v úseku Zlín-střed,“ přiblížil Slaný.
Kraj chce alespoň využívat parkoviště
Ačkoliv příprava státu a firmy pokračuje a termíny jsou dané, kraj hodlá v aktivitě pokračovat. „Slyšel jsem už tři termíny, toto mi nestačí,“ tvrdí Holiš. „Dokud budova nebude sloužit, tak tomu nevěřím. Zkušenost mi velí, abych byl opatrný, a ne optimistický.“
Rychlé vlaky pojedou ze Zlína do Brna. Stát chystá investici v roce 2030
Kraj bude mít omezené finanční možnosti, aby mohl případně zaplatit požadovanou cenu, protože nejde o soukromou společnost. Pokud pozemky a stavební povolení pro výpravní budovu nezíská, bude se chtít s firmou Z-Group dohodnout alespoň na užívání parkoviště ve výpravní budově. „Máme parkovací dům a víme, jak se provozuje. Jsme schopní dát provozní nabídku, abychom lidem zajistili službu a nenechali jenom vydělávat podnikatele,“ řekl Holiš.
Z-Group nechce blíže komentovat ani možnost pronájmu. Ale už dříve řešila, že by parkoviště provozovalo město. K dohodě nakonec nedošlo. Město mělo zájem i o spolufinancování výstavby výpravní budovy, ani to se nepodařilo dohodnout.
Nové autobusové nádraží
Společnost nedávala více peněz do autobusového nádraží, ačkoliv není v dobrém stavu, protože by to podle ní nedávalo smysl. V rámci dopravního terminálu vznikne nové nádraží hned u nadjezdu, přičemž stávající zanikne.
„Investovat výrazné prostředky do objektů, o nichž víme, že budou v dohledné době zbourány, by nebylo ekonomicky odpovědné ani racionální,“ poznamenal Slaný. „Průběžně do nádraží investujeme alespoň formou drobných oprav a údržby,“ doplnil.
Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert
Nové autobusové nádraží by se mohlo začít stavět po dokončení výpravní budovy. Firma chce mít do konce roku hotový projekt potřebný k žádosti o stavební povolení.
V areálu hodlá postavit ještě jeden víceúčelový objekt, v němž by byla obchodní pasáž, prostory pro supermarket, obchody, restaurace, kanceláře, sklady i garáže. „Pokud se nám podaří bez komplikací získat všechna potřebná stanoviska, předpokládáme vydání stavebního povolení v září letošního roku,“ uvedl Slaný.
Výstavba i zde přichází v úvahu až po uvedení nové výpravní budovy do provozu.