Kraj má zájem o výpravní budovu ve Zlíně. Terminál se má začít stavět za rok

Milan Libiger
  12:50
Zastaralé autobusové a vlakové nádraží ve Zlíně se má brzy začít měnit. Vlakové už příští rok, kdy by měl stát začít s modernizací trati z Otrokovic do Zlína a firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka začne s výstavbou nové sedmipatrové výpravní budovy, která nahradí současnou přízemní.
Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její částečné zdvoukolejnění. | foto: vizualizace: archiv zlínského magistrátu

Vlakové nádraží ve Zlíně (březen 2023)
Do projektu by se nově rád zapojil také Zlínský kraj. „Jsme připraveni do toho razantně vstoupit, třeba i majetkově, aby novou výpravní budovu mohl postavit kraj společně se Správou železnic. A abychom získali větší kontrolu nad tímto územím,“ řekl hejtman Radim Holiš (hnutí ANO), podle něhož jsou obě nádraží ostudou regionu.

Kraj už o tom začal jednat s firmou Z-Group, jejíž přístup považuje dlouhodobě za váhavý. „Třicet let se s nádražím nic nedělo. Teď jsme odhodlaní udělat zásadní krok, ale nelze očekávat, že bude za měsíc jasno. Není to jen o nás,“ doplnil Holiš.

Společnost Z-Group, která má na výstavbu výpravní budovy stavební povolení, nechtěla záležitost nijak komentovat. „Obecně jsme otevřeni jednání o jakémkoli řešení, které bude dávat smysl a bude přínosné i ekonomicky pro všechny zúčastněné,“ sdělil mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.

Parkovací dům pro 170 aut

V nové sedmipatrové budově má být především parkoviště pro celkově 170 vozidel. Zabere čtyři patra. Ve spodní části budou čekárny, pokladny, obchody, občerstvení či kavárny. Provoz, který bude souviset s nádražím, bude zajišťovat Správa železnic (SŽ). Ani ta nemá informace, že by do projektu mohl vstoupit Zlínský kraj.

„Se Správou železnic v tomto směru žádná jednání neproběhla, neznáme tedy konkrétní podmínky ani možnosti spolupráce s krajem,“ sdělil mluvčí Dušan Gavenda. Upřesnil, že SŽ a Z-Group naopak společně připravují soutěž na výstavbu nové výpravní budovy a řeší podmínky budoucího užívání.

„Na výstavbě bychom se měli finančně podílet ve výši odpovídající velikosti prostor, které budeme po zprovoznění terminálu užívat. A vložené prostředky se potom budou umořovat v rámci nájemného,“ přiblížil Gavenda. „O společném postupu Správy železnic a Z-Group je uzavřena smlouva, a podle ní postupujeme,“ doplnil.

Podle Slaného plány na výstavbu pokračují podle harmonogramu, který je sladěný se SŽ i proto, že budování trati i nové budovy na sebe stavebně navazují. „Předpokládáme, že výstavba výpravní budovy začne v roce 2027 a dokončena bude v roce 2029, což by mělo časově odpovídat ukončení prací na trati v úseku Zlín-střed,“ přiblížil Slaný.

Kraj chce alespoň využívat parkoviště

Ačkoliv příprava státu a firmy pokračuje a termíny jsou dané, kraj hodlá v aktivitě pokračovat. „Slyšel jsem už tři termíny, toto mi nestačí,“ tvrdí Holiš. „Dokud budova nebude sloužit, tak tomu nevěřím. Zkušenost mi velí, abych byl opatrný, a ne optimistický.“

Kraj bude mít omezené finanční možnosti, aby mohl případně zaplatit požadovanou cenu, protože nejde o soukromou společnost. Pokud pozemky a stavební povolení pro výpravní budovu nezíská, bude se chtít s firmou Z-Group dohodnout alespoň na užívání parkoviště ve výpravní budově. „Máme parkovací dům a víme, jak se provozuje. Jsme schopní dát provozní nabídku, abychom lidem zajistili službu a nenechali jenom vydělávat podnikatele,“ řekl Holiš.

Z-Group nechce blíže komentovat ani možnost pronájmu. Ale už dříve řešila, že by parkoviště provozovalo město. K dohodě nakonec nedošlo. Město mělo zájem i o spolufinancování výstavby výpravní budovy, ani to se nepodařilo dohodnout.

Nové autobusové nádraží

Společnost nedávala více peněz do autobusového nádraží, ačkoliv není v dobrém stavu, protože by to podle ní nedávalo smysl. V rámci dopravního terminálu vznikne nové nádraží hned u nadjezdu, přičemž stávající zanikne.

Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její částečné zdvoukolejnění.
Mezi novým vlakovým nádražím a budovou univerzity má vyrůst několikapatrový komerční objekt, v němž můžou být obchody, kanceláře či restaurace. S výpravní budovou bude spojený podchodem.
Podle studie zmizí obě dosavadní autobusová nádraží, nahradí je tři moderní budovy.
Nového nádraží se dočkají i lidé cestující autobusy.
„Investovat výrazné prostředky do objektů, o nichž víme, že budou v dohledné době zbourány, by nebylo ekonomicky odpovědné ani racionální,“ poznamenal Slaný. „Průběžně do nádraží investujeme alespoň formou drobných oprav a údržby,“ doplnil.

Nové autobusové nádraží by se mohlo začít stavět po dokončení výpravní budovy. Firma chce mít do konce roku hotový projekt potřebný k žádosti o stavební povolení.

V areálu hodlá postavit ještě jeden víceúčelový objekt, v němž by byla obchodní pasáž, prostory pro supermarket, obchody, restaurace, kanceláře, sklady i garáže. „Pokud se nám podaří bez komplikací získat všechna potřebná stanoviska, předpokládáme vydání stavebního povolení v září letošního roku,“ uvedl Slaný.

Výstavba i zde přichází v úvahu až po uvedení nové výpravní budovy do provozu.

Kraj má zájem o výpravní budovu ve Zlíně. Terminál se má začít stavět za rok

