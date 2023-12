Rožnovské nádraží je jako nové. Město chce změnit k lepšímu také okolí

První etapa, která si vyžádala omezení dopravy, byla zaměřená na kolejiště ve stanici. „Jsou zde vybudovaná nová nástupiště, informační systém, železniční svršek, osvětlení i rozhlas,“ popsal Miroslav Bocák ze Správy železnic (SŽ).

Mimo to upravili přechod k nástupištím a v blízkosti stanice vzniklo veřejné parkoviště.

Druhá část zahrnovala opravu nádražní budovy. „Její rekonstrukce nám umožnila poskytnout cestujícím rozšířené a moderní zázemí včetně komerčního prostoru a bezbariérových toalet. Objekt si zachoval původní charakter, navíc je citlivě spojený s novým technologickým zázemím,“ uvedl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Nádražní budova je památkově chráněná. K projektové dokumentaci a stavebním pracím se proto vyjadřovali i památkáři. Kompletní rekonstrukce se týkala jak jejích vnitřních, tak vnějších částí. Zahrnovala opravu střechy, nové jsou podlahy, okna a dveře. „Víceméně zůstala hrubá stavba, která se dala do moderní podoby,“ doplnil Bocák.

Rekonstrukci železniční stanice považuje rožnovský starosta Jan Kučera za mimořádně významnou investici. „Opravili jsme historickou budovu a Rožnov dostal nový impulz. Nejenom pro návštěvníky, ale hlavně pro místní Rožnováky, kteří nástupiště a budovu využívají každý den,“ řekl.

Město připravuje zvelebení okolí nádraží směrem ke křižovatce U Janíků. „Máme podepsanou budoucí smlouvu kupní na navazující pozemky, které vedou podél vlakového nádraží. Chceme to zrevitalizovat na parkování, ale hlavně park a nějaký příjemný prostor,“ naznačil Kučera. Do budoucna by mohl vzniknout podchod pod tratí.

Železniční stanice v Rožnově pod Radhoštěm je koncová. Denně obslouží stovky cestujících. Leží na jednokolejné neelektrizované regionální trati 281, která město spojuje s Valašským Meziříčím. Trať je dlouhá 13 kilometrů, provoz na ní byl zahájen v roce 1892.

Oprava čeká také nádraží ve Valašském Meziříčí, které by se jí mělo dočkat v letech 2026–27. Stavbu s miliardovými náklady již schválila Centrální komise Ministerstva dopravy, součástí prací má být také přestavba nádražní budovy. „I naše město se tak konečně dočká moderního vlakového nádraží,“ sdělil starosta Robert Stržínek.

Na nádraží bude nově bezbariérový přístup na nástupiště pomocí výtahů. Zároveň se prohloubí stávající podchod přibližně o šedesát centimetrů, díky čemuž se výškově upraví kolejiště ve stanici.

„V plánu je i částečná demolice nádraží budovy, aby byl zajištěný přímý vstup do podchodu z prostoru před výpravní budovou a zároveň co nejlépe využité vnitřní prostory objektu,“ uvedl dříve náměstek Správy železnic Mojmír Nejezchleb.

Radnice chce v následujících letech navázat stavbou dopravního terminálu v areálu bývalé Křižanovy pily. „Díky napojení na stávající podchod navíc dokážeme zajistit bezpečný přestup cestujících z vlaku na autobus a naopak,“ poznamenal Stržínek.

8. února 2023