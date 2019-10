Oprava nadjezdu v Otrokovicích končí, přetížené křižovatce to ale nepomůže

Je to jedno z nejvíce vytížených dopravních míst v regionu. Křižovatka v Otrokovicích-Kvítkovicích slouží jako důležitý uzel pro cestu do Zlína a denně tudy projede až 30 tisíc aut.

Jejich počet je navíc letos ještě vyšší. Důvodem je oprava nadjezdu spojujícího město s místní částí Baťov, s níž se začalo v únoru. Řidiči kvůli tomu musejí jezdit po objízdné trase kolem pneumatikárny Continental Barum, u níž se křižovatka nachází.

Dobrou zprávou je, že nadjezd už bude od středy 6. listopadu zase průjezdný. Dva dny poté se sem vrátí také pravidelný provoz spojů městské hromadné dopravy.

„Bude to velká úleva. Kvůli uzavírce jezdí přes město hodně kamionů, dopravní nápor je citelný,“ řekla otrokovická starostka Hana Večerková.

Jenže zmíněné křižovatce to pomůže jen částečně. Stavbaři totiž od 1. listopadu uzavřou „starou“ kvítkovickou cestu, která vede z této části Otrokovic k obchodnímu komplexu Centro Zlín. Důvodem jsou práce na výstavbě jihovýchodního obchvatu Otrokovic.

„Jedná se o místo u Autoservisu Sucháček, kde se silnice kříží s trasou plánované dálnice. Vznikne tady most. Práce potrvají přibližně rok,“ popsal šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Obyvatelé Kvítkovic se i nadále dostanou ke svým domům, neprojedou však po této silnici až do Zlína. A to je potíž i pro řadu dalších šoférů, kteří si tudy často zkracují cestu směrem od Napajedel a Uherského Hradiště do krajského města. Vyhnou se tak křižovatce ve Kvítkovicích.

Už od dubna je uzavřená i část „pohořelické“ křižovatky. Ramena křižovatky na Napajedla a do Pohořelic zůstanou neprůjezdná do konce února 2020. I tady je důvodem výstavba mostu nad dálnicí D55 a nájezdových ramp.

Auta na nadjezd dříve nesmí

Rekonstrukce mostu přes železniční trať v ulici Nadjezd začala letos v únoru. Práce za více než 130 milionů korun měly být hotové v polovině září, ale odborníci během nich zjistili, že most je ve velmi špatném stavu.

„Objevili jsme více problémů, než jsme očekávali. V průběhu rekonstrukce jsme kvůli tomu museli upravovat technologické postupy,“ uvedl již dříve hlavní stavbyvedoucí Bohdan Petura.

VIDEO: V Otrokovicích opravují nadjezd na železničním koridorem. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stavební firma proto požádala o prodloužení uzavírky mostu, práce nyní finišují. Zároveň s tím radnice dokončuje proměnu zastávek MHD Nadjezd, U Dřevnice a Štěrkoviště, které budou bezbariérové.

„Zkoordinovali jsme práce tak, aby se dělaly zároveň s opravou nadjezdu,“ sdělila Večerková.

Podle města nejde, aby auta přes nadjezd projížděla dříve, než bude kompletně dokončená jeho rekonstrukce.

„Pro motoristy je to jistě nemilé, nicméně není možné slevit z kvality prováděné stavby a z bezpečnosti provozu,“ vysvětlil vedoucí radničního odboru rozvoje František Žák.

Otrokovice rovněž plánují opravu křižovatky na hlavní výpadovce z Otrokovic na Tlumačov, na niž se nadjezd napojuje. Pustí se proto do projektové přípravy, zatím ale nelze říct, kdy by se mohlo s pracemi začít.

„Určitě by se však dělaly až po dokončení jihovýchodního obchvatu města,“ naznačila Večerková.

Příští rok přijde na řadu aspoň oprava povrchu dálničního přivaděče na tomto místě, který je ve špatném stavu. Cesta zde ovšem bude nadále průjezdná.