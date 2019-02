Z nadjezdu v Otrokovicích padá omítka, od jara bude sedm měsíců uzavřený

„Mělo by se začít co nejdříve, aby se to v tomto roce podařilo také dokončit. Nadjezd je ve zhoršeném technickém stavu,“ uvedl otrokovický starosta Jaroslav Budek.



Z nadjezdu, který začíná na křižovatce s hlavní silnicí vedoucí do Tlumačova, opadává omítka.

„Některé jeho části mají znaky havarijního stavu, je nejvyšší čas na rekonstrukci,“ upozornil Budek.

Stavební zásah čeká 300 metrů dlouhý úsek nadjezdu, jeho zbývající část už byla opravena dříve.

Pro motoristy a obyvatele části Baťov je zásadní, že nadjezd bude přibližně sedm měsíců úplně zavřený, což způsobí značné dopravní komplikace. A když bude průjezdný, zůstane volný jen jeden jízdní pruh pro auta v obou směrech. Původně radnice počítala, že bude nadjezd uzavřený na tři měsíce.

„Předpokládaná délka celkové uzavírky bude sedm měsíců, a to z důvodu nutné kompletní rekonstrukce spodní stavby a také rekonstrukce nosné konstrukce mostu a komunikace. Vzhledem k technickému řešení oprav je nutné celkové uzavření mostu. Zahájení a samotné provedení prací je podmíněno a ovlivněno již schváleným výlukovým plánem ze strany Správy železniční dopravní cesty,“ upřesnil informace hlavní stavbyvedoucí Bohdan Petura.

Řidiči, kteří se budou chtít dostat z centra Otrokovic na Baťov, tak budou muset volit trasu kolem pneumatikárny Continental Barum, nebo kolem Štěrkoviště.



Dostupnost pro tamější obyvatele by měla ale být zajištěná, problémy mohou být jen u dvou novostaveb u východní části nadjezdu. A i ty by se měly vyřešit.

„Pokud bude nadjezd úplně uzavřený, musí k těmto domům být vybudovaný provizorní příjezd,“ popsal Budek.

I během oprav bude otevřený sjezd z nadjezdu po třídě Tomáše Bati k lokalitě rodinných domů.

Výrazných změn dozná rovněž městská hromadná doprava. Zastávky na nadjezdu budou dočasně zrušené.

„Od zastávky Otrokovice-náměstí pojedou autobusy linky 55 po hlavní silnici až do lokality Tlumačov-Skály. Tam odbočí směrem na Štěrkoviště, projedou v opačném směru celou trasu od Štěrkoviště až po zastávku Hurdisky, otočí se na kruhovém objezdu a po stejné trase se budou vracet zpět,“ sdělil mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Vojtěch Cekota.

Nadjezd vede přes železniční koridor, který spojuje Přerov s Břeclaví. Kvůli rekonstrukci budou na trati omezení.

„Počítá se s denními nepřetržitými výlukami v jednotlivých kolejích i s tím, že bude železniční doprava v nočních hodinách zastavena. Přesné termíny sdělíme s dostatečným předstihem,“ řekla vedoucí tiskového oddělení Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Udělat opravu během loňského roku nešlo kvůli tomu, že silničáři rekonstruovali most na výjezdu z Otrokovic a další v centru města. Tyto práce ale už skončily.

Na opravu části nadjezdu přispěje částkou 117 milionů korun Státní fond dopravní infrastruktury.