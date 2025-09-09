V celém Česku vzrostla ve druhém čtvrtletí průměrná mzda meziročně o 7,8 procenta na 49 402 korun a zaměstnanci dostávali průměrně o 3 583 korun víc než před rokem.
Oproti celostátnímu průměru je mzda ve Zlínském kraji nižší o 5 437 korun. V porovnání s ostatními kraji pak byla čtvrtá nejnižší v republice. Nejvyšší průměrná hrubá mzda je v Praze, kde lidé dostávají 62 307 korun. Naopak nejnižší mzdy mají zaměstnanci v Karlovarském kraji, a to 41 944 korun.
|
Ke zvýšení mezd některé firmy nepřistoupily, jinde vyplatí mimořádné odměny
Analytik PwC Dominik Kohut při hodnocení nových údajů připomněl přetrvávající mzdové rozdíly mezi regiony.
„Dále se rozevírají pomyslné socioekonomické nůžky mezi Prahou a velkými městy a typicky Karlovarským či Zlínským krajem, kde rozdíl v průměrné mzdě často přesahuje částku dvacet tisíc korun,“ uvedl.
|
Velké firmy ve Zlínském kraji zvyšují mzdy, odbory však chtěly ještě víc
Počet zaměstnanců ve Zlínském kraji meziročně klesl na 201 800 osob, tedy o 0,3 procenta. V kraji tak ubylo 600 zaměstnanců.
Medián mezd v tuzemsku, tedy prostřední hodnota mezd, vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,2 procenta na 41 115. U mužů dosáhl 44 465 korun, u žen byl 37 935 korun, přičemž 80 procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 22 283 a 80 856 korunami.