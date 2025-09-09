Průměrná mzda v kraji dosáhla 44 tisíc korun. V Praze je o 18 tisíc vyšší

Autor:
  16:06
Průměrná mzda ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,1 procenta na 43 965 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 2 912 korun. Po započtení inflace výdělek reálně vzrostl o 4,6 procenta. Předběžné údaje zveřejnil Český statistický úřad
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V celém Česku vzrostla ve druhém čtvrtletí průměrná mzda meziročně o 7,8 procenta na 49 402 korun a zaměstnanci dostávali průměrně o 3 583 korun víc než před rokem.

Oproti celostátnímu průměru je mzda ve Zlínském kraji nižší o 5 437 korun. V porovnání s ostatními kraji pak byla čtvrtá nejnižší v republice. Nejvyšší průměrná hrubá mzda je v Praze, kde lidé dostávají 62 307 korun. Naopak nejnižší mzdy mají zaměstnanci v Karlovarském kraji, a to 41 944 korun.

Ke zvýšení mezd některé firmy nepřistoupily, jinde vyplatí mimořádné odměny

Analytik PwC Dominik Kohut při hodnocení nových údajů připomněl přetrvávající mzdové rozdíly mezi regiony.

„Dále se rozevírají pomyslné socioekonomické nůžky mezi Prahou a velkými městy a typicky Karlovarským či Zlínským krajem, kde rozdíl v průměrné mzdě často přesahuje částku dvacet tisíc korun,“ uvedl.

Velké firmy ve Zlínském kraji zvyšují mzdy, odbory však chtěly ještě víc

Počet zaměstnanců ve Zlínském kraji meziročně klesl na 201 800 osob, tedy o 0,3 procenta. V kraji tak ubylo 600 zaměstnanců.

Medián mezd v tuzemsku, tedy prostřední hodnota mezd, vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,2 procenta na 41 115. U mužů dosáhl 44 465 korun, u žen byl 37 935 korun, přičemž 80 procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 22 283 a 80 856 korunami.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Zaplněný sál v Martinicích čekal na ministra dopravy Martina Kupku (ODS), který v pondělí přijel do malé obce na Kroměřížsku. Tamější obyvatelé jsou nespokojení s tím, že z oken svých domů sice vidí...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Hokejový Zlín zůstává v první lize. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

Výkonný výbor na úterním mimořádném zasedání při hlasování rozhodl, že Zlín zůstává v první hokejové lize. Svazový orgán řešil porušení licenčního řádu ze strany klubu, které nyní předává k dořešení...

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

Průměrná mzda v kraji dosáhla 44 tisíc korun. V Praze je o 18 tisíc vyšší

Průměrná mzda ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,1 procenta na 43 965 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 2 912...

9. září 2025  16:06

Před sto lety vznikla Baťova škola práce, byly to tři roky tvrdého drilu

Byla to vstupenka pro mladé do světa dospělých. Skvělá příležitost vydělat si peníze na živobytí a možnost dosáhnout v budoucnu úspěchu, prosadit se ve firemní hierarchii. Odborná škola firmy T. & A....

9. září 2025  13:07

U mostu v Uherském Hradišti začala sloužit nová autobusová zastávka Rybárny

Cestujícím v Uherském Hradišti začala u opravovaného mostu Jana Antonína Bati sloužit nová autobusová zastávka ve čtvrti Rybárny. Je součástí sítě městské hromadné dopravy Poulička i meziměstské...

9. září 2025  9:20

Zlínský kapitán Sedláček: Na postup cílí víc týmů. Vyloučení z ligy? Strach jsme neměli

Před minulou sezonou převzal Pavel Sedláček od Bedřicha Köhlera kapitánské céčko, teď i pozici hlavního vůdce Zlína, o kterou se přirozeně dělili. „Hrál jsem s ním hodně rád. Zamrzelo mě, že už se...

9. září 2025  8:35

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Zaplněný sál v Martinicích čekal na ministra dopravy Martina Kupku (ODS), který v pondělí přijel do malé obce na Kroměřížsku. Tamější obyvatelé jsou nespokojení s tím, že z oken svých domů sice vidí...

8. září 2025  15:57

Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou

Na Přerovsku začala modernizace železniční trati mezi Přerovem a Kojetínem. Čeká ji modernizace a postavení dvou kolejí. Po ukončení po ní pojedou vlaky rychlostí až 200 km/h. Mimoto zmizí z této...

8. září 2025  12:50

Nadšenec zachránil před zbouráním starý statek, dnes je z něj živnostník roku

Jiří Červenka měl ke zvířatům blízko odmala, už ve třinácti letech chodíval pásat ovce na louku. Často mu při tom sklouzl zrak na starý statek stojící kousek od domu, kde bydlel se svými rodiči. Šlo...

8. září 2025  9:07

Aplikace určují špatně. Čechratice klame tělem, na sírovci si pochutnáte, říká mykolog

Premium

S končícím létem stále více lidí míří do lesů sbírat houby. Zvláště po vydatnějších a delších deštích. Vlhko totiž houbám svědčí. Stinnou stránkou tohoto fenoménu je fakt, že urgentní příjmy nemocnic...

7. září 2025

Svatý Pluk dělal předkapelu Deep Purple, zpíval s Gottem. Teď slaví třicet let

Svými kostýmy připomínají partičku hippies. Zpívají úpravy starých rockových hitů Uriah Heep, Led Zeppelin či Deep Purple. Nepřehlédnutelné jsou energické pohyby sbormistra a zakladatele souboru Jana...

6. září 2025  9:49

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

5. září 2025  14:46

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Registračka zůstala v Srbsku. Nový trenér nováčkům ze Zlína na hřišti nepomůže

Premiéra řízná jako srbská rakija. První zápas na lavičce nováčka házenkářské extraligy a hned proti klubu, kde nový zlínský trenér Nikola Sekulić strávil část aktivní kariéry. „Pikantnější by to...

5. září 2025  14:28

Polsko je úžasné, líčí Ambros, učí se i od mistra světa. Ale teď se těší domů

V hledišti stadionu Slovácka bude mít v pátek večer mohutnou podporu. Dvanáct lístků na kvalifikační zápas českých lvíčat proti Skotsku zajistil záložník Lukáš Ambros pro rodinu a nejbližší, fandit...

5. září 2025  11:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.