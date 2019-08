Kamiony nám zničí cesty, bojí se mýta obce na Uherskohradišťsku

Dohromady jde až o sto kilometrů silnic. Tedy těch, ve kterých se od příštího roku může zvýšit provoz, hluk, prašnost a dopravní zatížení, protože začnou sloužit jako vhodné objízdné trasy pro těžkou dopravu.

„Není to nic nového. I my tyto cesty využíváme, když je třeba cesta přes buchlovské kopce ucpaná nebo se tam stane nehoda a policie úsek uzavře. Proto je logické, že i pro řidiče kamionů to bude reálná varianta,“ naznačil starosta Hluku Martin Křižan.

I toto město stojí na nejbližší trase, po níž by se nákladní auta a kamiony vyhnuly silnici I/50 mezi Starým Hrozenkovem a buchlovskými kopci. Ministerstvo dopravy ji totiž chce zahrnout do nového seznamu zpoplatněných silnic první třídy. Vyhláška zatím není schválená, ale platit má už od ledna 2020.

S výběrem mýta se počítá ve Zlínském kraji na trase dlouhé zhruba 65 kilometrů, tedy od Střílek po Starý Hrozenkov. Zatím řidiči v kraji platí pouze za tříkilometrový úsek silnice I/47 mezi Kroměříží a Hulínem, který je zpoplatněný už od otevření nedalekého dálničního úseku, a jedenáctikilometrový úsek silnice I/55 z Hulína do Přerova.

Jako objížďka se nabízí například cesta přes Dolní Němčí, Slavkov a Strání případně přes Staré Město a Kunovice. Odborný odhad navíc naznačuje, že ohrožených je až sto kilometrů silnic ve Zlínském kraji.

Těžká nákladní doprava by ale v těchto úsecích mohla způsobit problémy a poškodit silnice, které nejsou na takový nápor dopravy vhodné. Například u obce Hradčovice nedaleko Uherského Brodu, kde správce silnice dlouhodobě řeší ujíždějící podloží a cesta je v tomto úseku v dezolátním stavu.

Obzvlášť pro řidiče na delších trasách by mohla být výhodnější třeba cesta ze Zlína po I/49, která vede přes Valašsko až do Púchova, po I/69 na Vsetín nebo po I/35 z Valašského Meziříčí přes Rožnov pod Radhoštěm až do Bytče.

Negativních dopadů se obávají starostové obcí i zástupci Zlínského kraje. „Kamionová doprava je jedním z největších problémů, který dlouhodobě v obci máme. Kdyby měla příprava dálnice D49 tempo, které by mít měla, tak bychom se dnes nemuseli žádné zvýšené dopravy obávat,“ konstatoval starosta Horní Lidče Josef Tkadlec.

Asociace krajů už v minulosti žádala, aby na některých úsecích mohlo platit nulové mýtné. To ale ministerstvo dopravy odmítá a také tvrdí, že k objíždění zpoplatněných úseků docházet nebude, protože pro kamiony by to znamenalo větší spotřebu pohonných hmot, časové zdržení i větší opotřebení auta.

Může zdražit autobusové jízdné

Vzhledem k tomu, že velkého zatížení silnic se obává velká většina starostů dotčených obcí, ministerstvo se bude ještě zabývat tím, jak vjezd kamionů do obcí omezit. Například umístěním nových zákazových značek.

„Nevím, podle čeho se nové úseky vybíraly, nedává mi to smysl. Pro kraj to bude znamenat problém, protože důsledkem bude, že podraží jízdné v linkových autobusech i zboží regionálních prodejců a navíc se budou zatěžovat silnice druhých tříd,“ varoval krajský radní Josef Botek.

Regionální dopravci potvrzují, že ke zvýšení nákladů v případě schválení záměru skutečně dojde. Například u uherskohradišťské společnosti ČSAD odhadují, že to bude znamenat zhruba milion korun ročně navíc.

„My se tomu úseku vyhnout nemůžeme. A nejde jen o dálkové spoje do Brna, na silnici I/50 jezdíme i z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova, na Bánov, Bojkovice nebo na Mikulčin vrch,“ poukázal Ivan Kallus, zástupce ředitele pro autobusovou dopravu.

Zvýšení ceny čekají také regionální přepravní firmy, které vozí stavební materiál, nábytek, dřevo, potraviny, objemné zboží i menší kusové zásilky různého druhu.

„My to nepoznáme, ale zákazníci ano, protože jim budeme muset napočítat vyšší cenu za mýto. Určitě nebudeme jezdit po objízdných trasách. Člověk si tím neušetří ani čas, ani peníze,“ upozornil Miroslav Vrzala, který provozuje autodopravu v Otrokovicích.

Zákazníkům účtuje paušální částku plus cenu za kilometr na zpoplatněných dálnicích, která se pohybuje zhruba od dvou do osmi korun za kilometr. V součtu to není zanedbatelná částka.

Podobně se mýtné odrazí například u firmy Tekoo, jednoho z hlavních dodavatelů ovoce a zeleniny na českém trhu. Razantního zvýšení cen se spotřebitelé obávat nemusejí, menší zdražení ale zřejmě přijde.