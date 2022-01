Narcisova cesta za slávou. S první motorkou zdolával tisíce kilometrů

Jízda na Slavii? Pohodlná jako na kole, líčí sběratel Stejně jako Podsedníček jel trasu závodu Paříž – Vídeň a také na motocyklu Laurin a Klement Slavia typ B. Jen se minuli o 110 let. „Vydali jsme se s kamarádem v jeho stopách. Bylo to dobrodružné,“ vzpomíná na jízdu z roku 2012 Petr Hošťálek, který má Slavii B ve své rozsáhlé sbírce historických motocyklů. Motor má výkon zhruba dvou koní a maximální rychlost, kterou stroj vyvine, se pohybuje mezi 30 a 35 kilometry v hodině. Pokud tedy není v cestě stoupání. „To se potom musí přišlápnout. Slavia má pedály, jako běžné kolo. Pomocí nich se i startuje, takže ji nejprve musíte rozšlapat a teprve potom zapnout motor,“ popisuje sběratel. „I pohodlí bych přirovnal ke kolu,“ dodává s úsměvem. Trasu jeli tři dny, k plynulosti jízdy totiž nepřidá, že se musí každých zhruba patnáct kilometrů zastavit a z maznice do motoru stříknout olej. „Nemá automatické mazání, jako je dnes běžné. Pokud by se mazání zanedbalo, motor se zadře. Takže jezdit na tom stroji znamenalo hodně o něm vědět,“ míní Hošťálek. Svou laurinku získal v 80. letech z výprodeje barrandovského depozitáře. „Když v padesátých letech točili film Dědeček automobil, vykoupili zbytky těchto strojů, co ještě byly mezi lidmi. A potom se je rozhodli prodat,“ vzpomíná. Považuje to za velké štěstí. Za stroj, který byl dost sešlý a nepojízdný, ale v původním stavu, dal tehdy zhruba tolik, co by ho stál nový vůz značky Žiguli. „Když na tom jedete po dlouhých rovinách ve Francii, uvědomíte si ten pokrok. V té době se chodilo pěšky nebo jezdilo s koňským povozem a najednou mohli za tři hodiny ujet skoro sto kilometrů. To je obrovský rozdíl,“ říká Hošťálek.