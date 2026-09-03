„S touto myšlenkou přišel WRC promotér FIA mistrovství Evropy v rally. Přál si pro jubilejní start norského jezdce na Barumce připravit dárek se silným vztahem ke Zlínu, a přitom bez brandu Barum rally, aby se jednalo o neutrální dárek od promotéra šampionátu,“ uvedl ředitel Barumky Jan Regner.
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Ostberg nakonec na zlínské rally v roce 2025 chyběl, protože jeho spolujezdec nemohl startovat. Dárek tak obdržel až na rally v Chorvatsku.
Boty značky Botas a Belleder byly vyrobeny ve dvou vyhotoveních. Jeden pár obuvi s Ostbergovým podpisem převzalo zlínské muzeum v rámci letošní Barum Czech Rally Zlín. Jsou vystaveny v expozici Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost.
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„V naší sbírce máme zdokumentovánu celou řadu zajímavých modelů, od baťovských plimsolek a trampek přes bruslařské i lyžařské boty až k obuvi pro basketbalisty Shaquilla O'Neala a Alexandra Sizoněnka nebo souboru obutí pro české olympioniky z roku 1992 a 1994, které vyrobil Svit Gottwaldov,“ sdělil historik muzea Michal Hainrich.
„Obuv s Ostbergovým podpisem je tak krásným pokračováním této řady,“ dodal.