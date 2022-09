Soud potrestal znásilnění malé dcerky podmínkou, otec obžalobu odmítá

Podle rozsudku obžalovaný v letech 2020 až 2021 využil bezbrannosti dítěte a ve svém bytě dceru osahával na obnažených genitáliích a sáhl jí i do genitálu. Znásilnění dívky zmiňovala obžaloba v nezjištěném počtu případů.

Muž vinu popřel. „Mé svědomí je v tomhle případě čisté,“ řekl. Rozsudek není pravomocný.

Už jako tříletá dívka tvrdila, že jí tatínek prohlíží přirození a na oplátku jí ukazuje to své. Zhruba o rok později řekla, že už k otci nechce, ale neřekne proč.

„Malá mi řekla, že mi neukáže, co jí tatínek dělá, že by se mi to nelíbilo,“ řekla matka.

Následně kontaktovala policii a ta rozjela vyšetřování. Otec u soudu popsal, že má s dcerou pohodový vztah. Zároveň potvrdil, že se jí na genitáliích dotýkal poměrně často, protože trpěla na opruzeniny, které jí ošetřoval krémem.

Popsal, že vztah s matkou dcery se začal kazit hned po narození dítěte. „Už jsem v tom baráku nebyl potřebný,“ řekl. Když se rozešli, bydlel nějakou dobu na ubytovně, kam dceru nebral. Na pravidelném kontaktu se rodiče dohodli, až když se přestěhoval do bytu.

Dcera u něj bývala jednou za dva týdny na víkend. V inkriminované době s ním trvale žila přítelkyně, která se za muže během výpovědi postavila. S dítětem prý nebýval sám a choval se k němu vhodně.

Soud muži uložil také povinnost zaplatit ve prospěch dítěte 75 tisíc korun za nemajetkovou újmu. Za znásilnění dítěte, kterému bylo letos v srpnu šest let, hrozilo obžalovanému pět až 12 let vězení. Státní zástupkyně Renata Bártková navrhovala, aby soud muži uložil trest na samé spodní hranici trestní sazby.

Obhájce Jan Toms žádal pro svého klienta zproštění obžaloby v plném rozsahu, nebylo podle něj prokázáno, že se skutek stal a že jej spáchal obžalovaný.

Znalec z oblasti psychologie Štěpán Vymětal, který s dívkou hovořil, u ní nezjistil žádné znaky typické pro týrané nebo zanedbávané děti.

„Z mého pohledu není případ jednoznačný, co se týká výpovědi dítěte,“ řekl znalec. Uvedl, že děti v pěti letech nemají dospělé povědomí o sexualitě. Nejbližší vztah podle něj měla dívka k matce a k tetě.