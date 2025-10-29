Na posun v případu ve středu upozornila Česká televize, informace ČTK potvrdila policejní mluvčí Šárka Trnková.
„Dne 27. října 2025 byl krajskému státnímu zástupci předložen návrh na podání obžaloby,“ uvedla Trnková. Muže podle ní kriminalisté navrhli obžalovat z vraždy ve stadiu pokusu, těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a poškození cizí věci.
Do baru u zlínského autobusového nádraží muž 28. ledna před 17:00 podle policie vhodil kanystr obsahující hořlavou látku a z místa utekl. Při následném požáru utrpěl popáleniny druhého stupně na hlavě a krku šestapadesátiletý muž. Záchranáři ho při vědomí převezli do nemocnice. Nikdo další zraněný nebyl. V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku.
Žhář podpálil zlínský bar hořlavinou z kanystru, za pokus o vraždu mu hrozí 20 let
Požár hasiči po příjezdu zlikvidovali. Po muži, který požár podle vyšetřovatelů způsobil, policisté pátrali. Zadrželi ho dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Na konci ledna poslal soud útočníka do vazby. Autobusové nádraží zůstalo po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému otevřené. Provoz autobusů požár zásadněji neovlivnil.