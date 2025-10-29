Kriminalisté navrhli obžalovat žháře, který kanystrem zapálil bar ve Zlíně

Autor: ,
  12:38aktualizováno  12:58
Kriminalisté navrhli obžalovat muže, který podle nich letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. V případě prokázáni viny a odsouzení mu za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění. Způsobenou škodu hasiči předběžně vyčíslili na 250 tisíc korun.

Na posun v případu ve středu upozornila Česká televize, informace ČTK potvrdila policejní mluvčí Šárka Trnková.

„Dne 27. října 2025 byl krajskému státnímu zástupci předložen návrh na podání obžaloby,“ uvedla Trnková. Muže podle ní kriminalisté navrhli obžalovat z vraždy ve stadiu pokusu, těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a poškození cizí věci.

Útočník zapálil bar na autobusovém nádraží ve Zlíně, když do něj hodil neznámý předmět. (28. ledna 2025)
Zásah hasičů na autobusovém nádraží ve Zlíně, kde devětadvacetiletý muž vhodil do baru neznámý předmět. (28. ledna 2025)
Policisté vyšetřují v baru u zlínského autobusového nádraží, který se stal terčem útoku žháře. (29. ledna 2025)
Požár pivnice na zlínském autobusovém nádraží. (29. ledna 2025)
Do baru u zlínského autobusového nádraží muž 28. ledna před 17:00 podle policie vhodil kanystr obsahující hořlavou látku a z místa utekl. Při následném požáru utrpěl popáleniny druhého stupně na hlavě a krku šestapadesátiletý muž. Záchranáři ho při vědomí převezli do nemocnice. Nikdo další zraněný nebyl. V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku.

Žhář podpálil zlínský bar hořlavinou z kanystru, za pokus o vraždu mu hrozí 20 let

Požár hasiči po příjezdu zlikvidovali. Po muži, který požár podle vyšetřovatelů způsobil, policisté pátrali. Zadrželi ho dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Na konci ledna poslal soud útočníka do vazby. Autobusové nádraží zůstalo po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému otevřené. Provoz autobusů požár zásadněji neovlivnil.

Ornitologové objevili vlaštovky, které si nepostavily hnízdo, ale obsadily ptačí budku

Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově přinesl informaci o tom, že se vlaštovky na východní Moravě začaly flákat a místo tradičního stavění hnízda obsadily ptačí budku....

26. října 2025  6:57

Dukla - Slovácko 1:0, hosté klesli na dno tabulky, jediný gól vstřelil Černák

Souboj dvou týmů ze dna tabulky zvládli lépe fotbalisté Dukly. Ti ve 13. kole Chance Ligy doma porazili Slovácko 1:0 gólem Michala Černáka, jenž ve 14. minutě zakončil pohlednou kombinaci. Hosté tak...

25. října 2025  14:40,  aktualizováno  18:02

