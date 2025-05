Kontejner na papír vysypali do lisu i se spícím bezdomovcem. Zachránil se křikem

Od nejhoršího ho zachránil křik, který zalarmoval posádku, a ta zastavila stroj. Muž je po akutní operaci, případem se zabývá policie.

„Zjišťujeme všechny okolnosti případu, i jak se ocitl v kontejneru. Momentálně ale není schopen vypovídat,“ uvedl policejní mluvčí Radomír Šiška.

Podle zjištění MF DNES jde o muže bez domova, který je v Uherském Hradišti známý. Při pondělním dramatu zůstal nohama pod lisem, z útrob auta ho museli dostat hasiči.

„K takovým případům jezdíme jen ve chvílích, kdy je člověk zaklíněný. Stává se to vzácně, jednou, dvakrát do roka,“ přiblížil mluvčí krajských hasičů David Martinec.

Po nezbytném ošetření na místě jej záchranáři převezli nejdříve do nemocnice do Uherského Hradiště, odkud je transportovali do Zlína, kde se ještě týž den podrobil akutní operaci páteře.