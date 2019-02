Policisté chtějí muniční sklady ve Vlachovicích definitivně opustit letos

„Neříkám to záměrně, bylo by to velmi neseriózní. Ale věříme, že to bude do konce letošního roku. Nejpodstatnější je teď pro nás ohledání a vyčištění prostoru kolem druhého epicentra. To je poslední problém, který nás zdržuje,“ prohlásil Tkadleček.

Policie se v muničních skladech pohybuje od první exploze v říjnu 2014. Jde o nejdelší, největší a zřejmě také nejdražší policejní zásah v historii české policie.

V současné době už na místě není armáda ani zdravotníci. Policistům a pyrotechnikům pomáhají hasiči.

Soustřeďují se na hloubkový pyrotechnický průzkum a plošný pyrotechnický sběr až do vzdálenosti 750 metrů od skladu číslo 12, který explodoval v prosinci 2014.

Od poloviny prosince jsou práce kvůli sněhu zastavené. Od dubna do října ale chtějí policisté nastavit dvousměnný provoz a ve druhé polovině roku práce pomalu ukončit.

„Pak už počítáme s tím, že celý prostor opustíme, vyklidíme, zbouráme, co jsme si postavili, a vrátíme vlastníkům. Těch je několik stovek,“ doplnil policejní ředitel.

Některým majitelům vracela policie jejich pozemky už v minulosti. Šlo hlavně o lesy a půdu mimo původní areál muničních skladů, které byly v nebezpečné zóně, do doby, než je pyrotechnici ohledali kvůli rozházené munici. Část vlastníků už si loni převzala i některé pozemky uvnitř areálu (viz též Poprvé od explozí muničních skladů se majitelé dostanou ke svým pozemkům).

Až policisté sklady opustí, začne stát sčítat škody, které výbuchy způsobily. Dohromady by mohlo jít až o miliardu. Přímá škoda za výbuchy se pohybuje v řádech desítek milionů, následné škody a opatření odhadem v řádu stovek milionů, stejně jako práce policie, hasičů a zdravotníků za pět let.

Národní centrála proti organizovanému zločinu vyšetřuje výbuchy ve Vlachovicích jako úmyslné obecné ohrožení. Zemřeli dva lidé zaměstnaní u společnosti Imex Group, která si sklady pronajímala. Podle Tkadlečka ani po pěti letech nehrozí promlčení trestného činu.