Věřící nemohou kvůli karanténě přijít na mše, kněží je slouží do kamer

„Je to velký nezvyk, protože bohoslužba je o společenství, ve kterém se mše slaví. Učíme se to, jsou to mimořádná nařízení, mimořádné okamžiky,“ přiblížil zlínský katolický farář Kamil Obr.

Mše už neslouží v kostele svatého Filipa a Jakuba, ale v kapli v klášterní budově Regina, která se nachází přes silnici. „Můžeme tam nechat kamery. V kostele bychom je museli po každém přenosu uklízet. Je to tam i domáčtější,“ zmínil Obr.

Se mšemi v kapli začali koncem minulého týdne, tento týden a zřejmě i další budou pokračovat. Ve všední dny v 18.30, v neděli v 8.30.

Už začátkem týdne se připojilo na YouTube kanál zlínské farnosti, kde jsou i záznamy bohoslužeb, přes tisíc lidí.

„Fyzická účast je nesrovnatelná, ale v omezeních, která nastala, je to šance nejen z náboženského a duchovního hlediska, ale i z psychologického. Když jsou lidé zavření doma, tak jsou rádi, že vidí známou tvář,“ řekl Obr.

„Je to zvláštní. Ale v dnešní době stojí za to, abychom přenášeli i dobré zprávy,“ souhlasí zlínský evangelický farář Petr Pivoňka.

V neděli večer ještě sloužil bohoslužbu v kostele, kde bylo dvacet lidí. Prostřednictvím notebooku, který položil v kostele na zem, přenos na stránkách farnosti sledovalo dalších 180 lidí. Při bohoslužbě nechyběly varhany, zpěv.

Tak by to mělo být i následující neděli v 9.30 dopoledne. „Občas si uvědomím, že se to přenáší, zvláště při zpívání. Dávám si pozor, aby zpěv nebyl špatný. Lidé mají zpěvníky a můžou si zpívat doma,“ řekl Pivoňka.

Na běžné evangelické bohoslužby chodí kolem sta věřících. Možná se ale připojují i lidé mimo církev.

„Někteří hledají v této době povzbuzení, naději, směřování,“ dodal Pivoňka.

Ne každá farnost zatím online přenosy připravila. Rozpis těch katolických je možné najít na webu mseonline.cz.