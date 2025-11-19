Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Autor: ,
  20:27aktualizováno  20:42
V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést přes drobná zranění i přes kůži. Onemocnění u lidí vypadá podobně jako angína se střídavými vysokými teplotami. Napadá vnitřní orgány včetně uzlin nebo varlat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Sljvse03503 CC-BY-SACreative Commons

Brucelóza je celosvětově rozšířené, vysoce nakažlivé onemocnění zvířat a člověka, které způsobuje bakterie Brucella suis. Na Kroměřížsku se objevila už v roce 2019.

„Toto onemocnění je přenosné mezi zajíci, ze zajíců na prasata a naopak a existuje i možnost nakažení člověka a srnčí zvěře,“ přiblížila Státní veterinární správa, která vymezila kilometrové ochranné pásmo i do obcí Ludslavice, Míškovice, Mysločovice a Zahnašovice.

U zajíců se brucelóza projevuje mimo jiné apatií, špatnou vyživeností, podkožními abscesy a záněty pohlavních orgánů. Lidé, kteří by uhynulého zajíce našli, by na něj neměli sahat a měli by kontaktovat myslivce. Měli by si rovněž hlídat psy. Kromě nich se nákaza může rozšířit například i na kozy, koně či prasata.

Žloutenka A láme rekordy. V Česku se rozprostřela jako naposledy v roce 1989

Nemoc je u lidí obtížně léčitelná. Základ představuje podávání antibiotik.„Platí zabezpečení a odevzdání všech dohledaných uhynulých zajíců za účelem buď vyvrácení nebo potvrzení výskytu nákazy a preventivní opatření za účelem minimalizace šíření nákazy. To znamená aplikace dezinfekce na vše, co přišlo do kontaktu s těmi podezřelými nebo odlovenými zajíci,“ řekl médiím ředitel Krajské veterinární správy Michal Kamarád.

Na jižní Moravě a v Olomouckém a Zlínském kraji veterináři u zajíců zaznamenali v uplynulých týdnech rovněž nákazu myxomatózou.

Na člověka či domácí zvířata tato nemoc přenosná není, jde ale o mimořádně agresivní chorobu, která dokázala takřka vyhubit králíky divoké a způsobuje komplikace v chovech domácích králíků. Veterináři proto doporučují chovatelům králíků domácích nechat zvířata proti nemoci vakcinovat.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Náklaďáky s kamením prověřily „Golden Gate“ u Napajedel. Most má sloužit sto let

Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový most na dálnici D55 nazývaný kvůli elegantnímu červenému oblouku Golden Gate Bridge of Napajedla podstoupil zatěžkávací zkoušku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) testovalo jeho nosnost pomocí...

Silničáři dokončují dálniční most u Napajedel, otevřou ho už v prosinci

Stavbaři použili na most v Napajedlech přes 700 kubíků betonu. První řidiči se...

Při cestování z Otrokovic po hlavním tahu směrem na Uherské Hradiště a dále na jih čekají řidiče změny. První z nich přijde na řadu 9. prosince, kdy silničáři otevřou půlkilometrový úsek dálnice D55...

Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)

Zlínské vánoční trhy se na náměstí Míru konají od 28. listopadu do 4. ledna. Město se rozzáří tisíci světel slavnostní výzdoby, která navodí kouzelnou atmosféru blížících se svátků. Ve vzduchu zavoní...

Vlak mezi Kroměříží a Hulínem srazil člověka, provoz stál tři hodiny

Policejní auto.

Železnice mezi Kroměříží a Hulínem byla ve středu večer uzavřena kvůli vyšetřování tragické události. Vlak tam srazil člověka, který zemřel. Kvůli nehodě se zastavil provoz regionálních spojů mezi...

Luhačovice trvají na omezení výstavby. Lázně žádají zásadní změnu podmínek

Lázně Luhačovice

Když radní v Luhačovicích v červnu schválili záměr na vyhlášení stavební uzávěry v centru města a představili návrh rozsahu omezení, vyvolalo to nesouhlasnou reakci obyvatel i lázní. Uzávěra totiž...

Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Ilustrační snímek

V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést...

19. listopadu 2025  20:27,  aktualizováno  20:42

Ze všech krajů diskutovali o závislostech nejvíce středoškoláci ve Zlíně

Konference Rady mladších, na které studenti středních škol diskutovali...

Středoškoláci ze Zlínského kraje se zapojili do dalšího ročníku celorepublikové konference Rada mladších, ve které před odborníky i vrstevníky prezentovali a diskutovali své názory a problémy. V...

19. listopadu 2025  16:10

Školu na Zlínsku vytopil prasklý přívod vody, děti mají nečekané volno

V základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína prasklo vodovodní...

Základní škola v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína zůstává dnes i zítra prázdná. Kvůli prasklému přívodu vody došlo k zatopení části budovy a vedení vyhlásilo ředitelské volno. Hasiči ráno vodu...

19. listopadu 2025  9:59,  aktualizováno  15:31

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec...

Ne každý kraj získal dotaci na nákup nových bateriových a elektrických vlakových souprav. Zlínský kraj uspěl, navíc v přepočtu na obyvatele dostane od Státního fondu životního prostředí vůbec...

19. listopadu 2025  12:54

Náklaďáky s kamením prověřily „Golden Gate“ u Napajedel. Most má sloužit sto let

Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový most na dálnici D55 nazývaný kvůli elegantnímu červenému oblouku Golden Gate Bridge of Napajedla podstoupil zatěžkávací zkoušku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) testovalo jeho nosnost pomocí...

18. listopadu 2025  14:54

Nebyla to nutná obrana, přesto dostali Ukrajinci za smrt při rvačce podmínku

Ihor Kolisnychenko (vlevo) a Andrii Narytnyk (vpravo) v síni zlínské pobočky...

Zlínský krajský soud potrestal dva Ukrajince za loňskou potyčku v Luhačovicích, která skončila smrtí Slováka Michala Sklenky. Za rvačku, výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve formě...

18. listopadu 2025  14:10

Strádající Slovácko se pokusí zachránit Skuhravý, nahradil Kameníka

Trenér pražské Dukly Roman Skuhravý přechází u postranní čáry během utkání s...

Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Roman Skuhravý, realizační tým posledního celku první ligy doplnil i jeho syn David. Padesátiletý hlavní kouč nahradil odvolaného Jana Kameníka a do Česka se...

18. listopadu 2025  11:16,  aktualizováno  11:49

Rok do obecních voleb: Korec chce obhájit, ve Vsetíně hodlá ANO sesadit Čunka

Primátorem Zlína byl znovu zvolený Jiří Korec. (říjen 2022)

Pokud by Jiří Korec v čele kandidátky hnutí ANO uspěl v komunálních volbách příští rok na podzim, mohl by se stát nejdéle souvisle působícím starostou či primátorem v čele Zlína. Dělil by se o tuto...

18. listopadu 2025  8:32

Ať nejsme jojo klubem, přejí si v Kroměříži. Jenže k udržení mají zatím daleko

Fotbalisté Kroměříže ve své obnovené premiéře ve druhé lize prohráli doma před...

Postup, sestup, postup, sestup? Hanácké Slavii Kroměříž hrozí, že se z ní stane fotbalový jojo klub, který pravidelně střídá vítězství v soutěži s okamžitými pády. Poté, co ve druholigovém ročníku...

18. listopadu 2025  7:52

Baráž? Manažeři se bojí o kapsy, tvrdí Piráti. Najděme shodu, vyzývají Litoměřice

Jan Fišera, předseda hokejových Litoměřic (vlevo) a Jiří Sochor, majitel Pirátů...

Baráž rozděluje hokejovou extraligu a první ligu sportovně i názorově. Jak se k ní staví dva kluby s odlišnými ambicemi? Tedy Piráti Chomutov, kteří touží po návratu mezi elitu, a litoměřický...

17. listopadu 2025  15:35

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...

Obyvatelé Zlína mohou vybírat nové investice, které vzniknou ve městě. V rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín letos radnice rozdělí sedm milionů korun, vybírat projekty lze do 23. listopadu.

17. listopadu 2025  10:21

Génius mezi mantinely slaví 50. Leškův příběh očima spoluhráče Balaštíka

Premium
Petr Leška

Ve Zlíně odehrál devatenáct sezon, jeho dres s číslem 19 visí pod střechou zimního stadionu a je nejproduktivnějším hráčem v historii klubu. A mnozí fanoušci si jsou jistí, že kdyby hrál doteď, pořád...

16. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.