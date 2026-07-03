Na Kroměřížsku zemřel motorkář, který z neznámých důvodů skončil v příkopu

Nehoda se stala před 13:00 mezi obcemi Hulín a Třebětice v blízkosti dálničního mostu.
„Po sjetí z dálnice z dosud nezjištěné příčiny přejel dvaapadesátiletý motocyklista z Liberce ve svém směru jízdy ke krajnici a poté vyjel vpravo mimo vozovku,“ uvedla na webu policie zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
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„Motocyklista i přes veškerou snahu záchranářů bohužel svým zraněním na místě podlehl,“ uvedla mluvčí.
Vozovka byla po havárii průjezdná kyvadlově. Okolnosti nehody zjišťují dopravní policisté z Kroměříže.
Podle dostupných informací jde o dvanáctou oběť dopravních nehod ve Zlínském kraji v letošním roce. Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.