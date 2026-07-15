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Barum rally po požáru. Trať městské zkoušky platí, diváci ale pocítí omezení

Autor:
  15:34
Barum Czech Rally Zlín 2024

Barum Czech Rally Zlín 2024 | foto: Jan Altnerpro iDNES.cz

Při páteční noční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally v prostoru...
Barum Czech Rally Zlín 2024
Barum Czech Rally Zlín 2024
Hasiči pátý den prolévají trosky 34. budovy baťovského areálu ve Zlíně, která...
11 fotografií
Trať městské rychlostní zkoušky, která tradičně otevírá automobilovou soutěž Barum Czech Rally Zlín, by se neměla měnit navzdory tomu, že vede jen pár desítek metrů od 34. budovy, již před pár dny zničil velký požár. Vrchol domácí automobilové sezony se uskuteční 14. až 16. srpna.

„Trasa nebude ničím omezena,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec. „Dvacátá ulice je průjezdná,“ dodal o komunikaci, která vede od nadzemního parkoviště směrem k vlakovému nádraží a po níž se během soutěže prohánějí závodní vozy.

Zatím není jasné, jestli už začnou, případně v jaké stavu budou demoliční práce. Je ale jasné, že pohyb fanoušků bude omezený. Na Vavrečkovu ulici, odkud v minulosti sledovali soutěžní vozy a z níž se vstupovalo do budovy 34, se rozhodně nedostanou.

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„Omezení pro fanoušky nastane, ale jinak by se měla zkouška odjet bez komplikací,“ podotkl primátor.

Parkoviště vedle 34. budovy v minulosti využívala doprovodná Star rally pro historická vozidla, která tam měla své servisní zázemí. Zábrany kolem budovy 34 jeho velikost zmenší (bezpečná vzdálenost je nyní určena na 70 metrů), takže rozhodnutí, jestli tam i letos budou stát servisní stany, padne později.

„Čekáme, jak se to všechno vyvine, na závěry je brzo,“ poznamenal ředitel Barum Czech Rally Zlín Jan Regner.

Rychlostní test bude měřit jako obvykle 9,57 km. První vůz vyrazí v pátek 14. srpna ve 20.30 hodin, ti nejlepší pojedou po 23. hodině.

9. července 2026

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