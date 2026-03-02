Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a policisté odkláněli dopravu na objízdnou trasu. Úsek je nyní opět průjezdný. O události informovala v tiskové zprávě policejní mluvčí Šárka Trnková.
Vážná nehoda se stala na hlavním silničním tahu ze Vsetína směrem k hraničnímu přechodu Brumov-Bylnice na Zlínsku po 15:00.

„V uvedeném úseku se střetlo osobní vozidlo s motocyklem, na kterém jel řidič se spolujezdkyní. I přes veškerou snahu záchranářů se jim bohužel nepodařilo pomoci a oba na místě podlehli svým zraněním,“ uvedla mluvčí.

Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče osobního auta negativní. „Okolnostmi této tragické události se zabývají zlínští kriminalisté,“ doplnila Trnková.

Silnice I/57 je páteřní komunikací spojující Opavu, Fulnek na Novojičínsku, Nový Jičín, Valašské Meziříčí na Vsetínsku a Vsetín s ukončením na hranici se Slovenskem. Po dobu její uzavírky policisté odkláněli dopravu přes Lačnov na Vsetínsku a dále do Valašských Klobouk na Zlínsku.

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně jsou podle dostupných informací šestou a sedmou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Za celý loňský rok zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.

