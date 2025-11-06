Doprava ve Valašském Meziříčí se zklidní. Silničáři otevřou opravovaný most

Milan Libiger
  16:06
Po dlouhých sedmi měsících otevřou silničáři v pondělí 1. prosince most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí, který rekonstruují. Pro místní řidiče to bude úleva, současně se ale do města vrátí kamiony.

Hlavní most přes řeku Bečvu ve Valašském Meziříčí opravují silničáři od května, dokončení předpokládají v průběhu listopadu. | foto: ŘSD Zlín

„Následně nás ještě čekají dokončovací práce, jako jsou terénní úpravy, sanace a práce na římsách. Tyto činnosti už nebudou mít vliv na provoz,“ uvedla mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Lucie Trubelíková.

Pro město bude otevření mostu znamenat úlevu. Ale současně také návrat kamionů. Nákladní auta totiž během prací musejí Valašské Meziříčí objíždět po dlouhé objízdné trase vedoucí přes Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm.

„Téměř žádné kamiony teď přes město nejezdí. Zažíváme období, jaké nastane, když se postaví a zprovozní obchvat města,“ poznamenal starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Uzavřené mosty komplikují dopravu. Ve Valašském Meziříčí ho otevřou později

Současně však kamiony komplikují dopravu v jiných městech, přes která musejí projíždět.

„Snaha všech je, aby byl most co nejdříve zprovozněný a tranzitní doprava se opět pustila přes město. Na jednu stranu se na to těšíme, na druhou k nám zase najede velké množství kamionů,“ řekl Stržínek.

Otevření mostu by ale mělo dopravu celkově zklidnit a řidičům usnadnit život. Osobní auta mohou hlavní most objíždět po starém mostě v Mostní ulici, nebo kolem vlakového nádraží. „Město se zacpává auty hlavně v ranních a odpoledních špičkách. Až se most otevře, dopravní situace se zlepší,“ věří Stržínek.

Další opravy už ŘSD neplánuje

Silničáři most uzavřeli na začátku května a otevřít ho chtěli na konci října. Důvodem zdržení je skutečnost, že nosná konstrukce mostu měla jiný tvar, než původně ukazoval projekt. Silničáři na to museli zareagovat, projekt upravili a nechali si vyrobit nové díly do mostních konstrukcí.

Španělé navrhli novou tvář Meziříčí. Křižanova pila bude vstupní branou

„Je to prodloužené o něco více než měsíc, ale s ohledem na to, jaké komplikace při rekonstrukci byly, to považuji ještě za výhru,“ konstatoval Stržínek.

Pro Valašské Meziříčí bude situace o to lepší, že silničáři v dohledné době neplánují žádné další opravy hlavního průtahu městem, které dělali v posledních dvou letech.

„Uvědomujeme si, že řidiči i tamní obyvatelé si během loňské a letošní stavební sezony omezení spojených s opravami průtahu města a uzavírkou mostu přes Rožnovskou Bečvu užili víc než dost,“ dodala Trubelíková.

