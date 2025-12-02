Na most ve Valašském Meziříčí už vyjela auta, chodci si ještě musí počkat

Milan Libiger
  15:51
Po mostě přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí, který existoval na hranici životnosti a od letošního května byl kvůli kompletní rekonstrukci uzavřený, už projíždějí osobní i nákladní auta. Po jeho okrajích se ale stále pohybují dělníci v reflexních vestách, kteří pokládají výztuž, aby tam mohl být chodník a zábradlí.

Pod mostem je pouze jeden ohraničený průchod. V podstatě jde stále o staveniště. Nicméně klíčové je, že silniční provoz může opět fungovat bez omezení.

„Jsem rád, že jsme mohli symbolicky otevřít šampaňské a most začal znovu fungovat. Pro město je to klíčová dopravní tepna,“ zdůraznil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Opravený hlavní silniční most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku je po sedmi měsících opět průjezdný. Pro dopravu zcela uzavřený byl od začátku května. (2. prosinec 2025)
Opravený hlavní silniční most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku je po sedmi měsících opět průjezdný. Pro dopravu zcela uzavřený byl od začátku května. (2. prosinec 2025)
Opravený hlavní silniční most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku je po sedmi měsících opět průjezdný. Pro dopravu zcela uzavřený byl od začátku května. (2. prosinec 2025)
Opravený hlavní silniční most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku je po sedmi měsících opět průjezdný. Pro dopravu zcela uzavřený byl od začátku května. (2. prosinec 2025)
5 fotografií

Most leží na silnici I/57, která město protíná. Současně slouží jako tranzitní trasa pro dopravu ve severojižním směru. Denně po ní projede téměř 20 tisíc aut.

Sedm měsíců ale přes most žádné neprojelo. Čekalo se, že kvůli jeho uzavření nastane dopravní kalamita. Situace ale nebyla tak špatná, i když k ideálu měla daleko.

„Vždycky, když zavřeme silnici I. třídy, zvlášť na Valašsku, kde všechna doprava vede po jedné silnici, je to komplikace,“ zmínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Doprava ve Valašském Meziříčí se zklidní. Silničáři otevřou opravovaný most

„Tady to byla komplikace hlavně pro nákladní dopravu, která měla velkou objížďku. Jezdila ze severu přes Přerov, Otrokovice, Zlín,“ připomněl Chudárek.

Díky otevření mostu by mělo ubýt kamionů na hlavním tahu z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Současně se ale zase vrátí do Valašského Meziříčí, což už registrují i řidiči, kteří do města přijíždějí.

„Z Vizovic do Meziříčí jsem jel celou dobu za polským kamionem, takže jsem cestou počítal minuty zdržení. Nákladní auta jsou vidět v obou směrech. Doprava na hlavním tahu mimo města se zpomalila,“ popsal situaci jeden z šoféru.

„Vidíme, že tady začínají jezdit kamiony se zahraničními státními poznávacími značkami, takže je jasné, že i navigace začínají tranzitní dopravu vést přes Valašské Meziříčí,“ potvrdil Stržínek.

Obchvat se má stavět v roce 2028

Od tranzitu pomůže městu až plánovaný obchvat, na který silničáři konečně získali územní rozhodnutí. Stavět by ho mohli v roce 2028, pokud při povolovacím procesu nenastanou komplikace.

„Pro komfortní a bezpečnou jízdu po městě potřebujeme dostat kamionu mimo hlavní cestu na obchvat. To je úkol číslo jedna,“ konstatoval Stržínek.

Opravy silnic na Valašsku zdržují řidiče. Komplikace jsou v Rožnově i Meziříčí

Pokud jde o opravovaný most, tak osobní auta mohla jezdit po nedalekém starém mostě přes řeku, případně po delší objízdné trase kolem vlakového nádraží.

„Doprava se teď vrací zpátky do původních kolejí, silnice I/57 začíná tepat frekvencí bezmála 20 tisíc aut denně. A jak zhoustne doprava v centru, tak se uleví objízdným trasám, po nichž osobní auta během rekonstrukce jezdila,“ poznamenal Stržínek.

Silničáři začali most opravovat v březnu, v květnu ho úplně uzavřeli. Rekonstrukce téměř 50 let starého mostu byla nutná.

„Provedli jsme kompletní sanaci podpěr, zesílili hlavní betonovou desku, takzvanou mostovku, udělali nové izolace, zábradlí, chodníky a živičné povrchy,“ shrnul Chudárek.

Původně čtyři pruhy, teď jen dva

Všechny práce za zhruba 50 milionů korun mají být hotové do Vánoc, pak budou moci po mostě lidé i chodit. Silničáři ho původně chtěli otevřít dříve, ale technické komplikace práce protáhly o dva měsíce.

Z technického hlediska jde o raritní a složitou dopravní stavbu. „Vzhledem k tomu, že jsme vyměňovali ložiska a mostní závěry, museli jsme celý most zvednout. Proto jsme na něho nemohli pustit provoz ani po jedné polovině,“ vysvětlil Chudárek.

Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Navíc jde o takzvanou předpjatou konstrukci, které se dělávali v 80. letech. Kromě železné výztuže jsou v betonové desce mostu i lana, která se napínají a tím ji mírně prohýbají. Deska není rovná a vytváří velmi mírnou klenbu, díky čemuž může být tenčí.

Most měl původně čtyři jízdní pruhy, teď má jen dva. „Z obou stran mostu je okružní křižovatka, která má jen dva pruhy, tak je také dvoupruhový. Bude na něm prostor i pro cyklostezku a chodník,“ dodal Chudárek.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V bojích na Ukrajině zahynul mladý Čech, padl u Izjumu

Absolvent střední školy v Uherském Hradišti, který padl v bojích na Ukrajině.

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy (SUPŠ) v Uherském Hradišti. Ministerstvo zahraničních věcí o případu ví a komunikuje s rodinou. Muž padl...

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Ornitologická senzace, kdy se na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje objevili chránění ibisové hnědí, měla krátké trvání. Pár dnů nato, co výskyt...

Řidička srazila na přechodu dívku. Jen se jí omluvila a hned odjela

Přechod pro chodce v Luhačovicích. (28. listopadu 2025)

Policisté pátrají po mladé řidičce osobního vozidla, která na přechodu pro chodce srazila ve čtvrtek v centru Luhačovic na Zlínsku nezletilou dívku. Po střetu sice zastavila, dívce se omluvila, ale...

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

U vjezdu do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly...

U vjezdů do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly před několika dny nainstalovány nové vítací tabule a okamžitě vzbudily vášnivé debaty na sociálních sítích. Cedule vychází...

Rodina Baťů ve Zlíně neuspěla s žádostí o zrušení zabavení majetku. Zbývá soud

Jan Antonín Baťa

Radní města Zlína zamítli žádost potomků Jana Antonína Bati o zrušení rozhodnutí radnice z roku 1947. Téměř 80 let starý verdikt rady Velkého Zlína se týkal zabavení majetku manželky J. A. Bati Marie...

Na most ve Valašském Meziříčí už vyjela auta, chodci si ještě musí počkat

Opravený hlavní silniční most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí na...

Po mostě přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí, který existoval na hranici životnosti a od letošního května byl kvůli kompletní rekonstrukci uzavřený, už projíždějí osobní i nákladní auta. Po...

2. prosince 2025  15:51

Ornitologická senzace na Hané. Poprvé v Česku tam pozorovali raritního opeřence

Na Choryňských rybnících v Olomouckém kraji byl vůbec poprvé v Česku zaznamenán...

Unikátní pozorování si připsal na konto ornitolog Lukáš Brezniak z Přerovska. Na Choryňských rybnících na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje totiž zdokumentoval velmi exotickou návštěvu – pisíka...

2. prosince 2025  12:09

Kroměříž odkládá opravu bazénu. Projektant neodevzdal práci, město hledá nového

Opravená fasáda a okolí kroměřížského krytého plaveckého areálu. (listopad 2025)

Stavbaři v Kroměříži dokončili úpravy prostoru před krytým plaveckým bazénem v Obvodové ulici. Práce přišly zhruba na 6,6 milionu korun. Zahrnovaly předláždění, úpravu parkovacích ploch i zeleně....

2. prosince 2025  9:09

Opilý cyklista naboural hlídkující auto strážníků. Je to vaše vina, vykrucoval se

Opilý cyklista naboural ve Valašském Meziříčí do vozu městské policie, nadýchal...

První adventní neděle se devětačtyřicetiletému cyklistovi z Valašského Meziříčí pořádně prodražila. Místo nákupu vánočních dárků se opil a s více než třemi promile alkoholu naboural svým kolem do...

1. prosince 2025  15:37

Nová trasa pro stožáry zajistí elektřinu pro Zlínský kraj. Vyhne se poutnímu místu

Delta kotevní

Mluví se o nich už od roku 1987, ale pořád zůstávaly jen na papíře. Stožáry, které povedou velmi vysoké napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem, totiž zasáhnou do podoby tamější krajiny. A obce i spolky...

1. prosince 2025  12:35

Rožnov pod náporem aut. Zmírnit hustou dopravu pomůže nový železniční přejezd

Nová křižovatka v Rožnově pod Radhoštěm (leden 2025)

Rožnovská radnice řeší hustou dopravu v tamějším průmyslovém areálu a ulici 1. máje, která je zejména v dopravních špičkách přetížená. Řešením má být vybudování železničního přejezdu z ulice 1. máje...

1. prosince 2025  8:52

Posílám vám všechnu svou lásku, vzkazoval rodnému Zlínu zesnulý Stoppard

Britský režisér a zlínský rodák Tom Stoppard na setkání se zlínským...

Koncem loňského dubna jej vyslechl zaplněný sál Kongresového a univerzitního centra ve Zlíně. Britský oscarový režisér, scénárista a dramatik se zlínskými kořeny Tom Stoppard tehdy poslal osobní...

30. listopadu 2025  16:24

Čtyřmetrová socha ve tvaru podkovy připomene tradici kunovické Jízdy králů

Socha ve tvaru podkovy, která má připomínat tradici Jízdy králů v Kunovicích....

Neobvyklá dominanta má v budoucnu stát v centru Kunovic. Připomínat bude tradici Jízdy králů, která je součástí města více než sto let. Čtyřmetrovou sochu v blízkosti radnice navrhl a vytvoří...

30. listopadu 2025  13:29

Z Chytila měl radost, pak si ale Trpišovský povzdechl: Výhra mohla být ještě vyšší

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Slováckem.

Navzdory pohodlné a přesvědčivé výhře 3:0 si neodpustil poznámku k produktivitě. „Škoda druhé půle, že jsme ze všech těch šancí vytěžili jenom jeden gól. Vítězství mohlo být vyšší, kdybychom byli...

30. listopadu 2025

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V 17. kole si doma poradili se Slováckem 3:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok na čele před Spartou na pět bodů. Dvakrát se trefil...

29. listopadu 2025  17:07,  aktualizováno  21:42

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Zlín - Karviná 1:3. Hosté vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů a jsou teď čtvrtí

Sebastian Boháč z Karviné (vlevo) a Lukáš Bartošák ze Zlína svádí vzdušný...

Kromě výbuchu s Libercem zažívají karvinští fotbalisté po trenérské výměně tuze povedené týdny. V sobotu svoji formu demonstrovali i na půdě Zlína, kde po gólech Krčíka, Samka a Boháče zvítězili 3:1....

29. listopadu 2025  14:51,  aktualizováno  17:25

Spojenci bombardovali Zlín kvůli špatnému počasí nad jiným cílem, říká badatel

Premium
Zlín po bombardování v roce 1944, které poničilo budovy ve městě.

Běžně nejsou pod příspěvky Nadačního fondu J. A. Bati na Facebooku stovky komentářů, tento ale vzbudil hodně bouřlivou diskuzi. Jeho ředitel Petr Kopčil se v něm vrací k bombardování Zlína ze dne 20....

29. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.