Kroměříž pojmenovala silniční most přes řeku Moravu po Karlu Krylovi. (3. dubna 2025) | foto: ČTK

S novým jménem mostu souhlasila i Marlene Krylová, vdova po Karlu Krylovi, a také jeho bratr Jan Kryl, který se dnešního slavnostního aktu zúčastnil.

„Já si myslím, že by byl v jádru poctěn tím, že je to po něm pojmenováno. Škoda, že se naše vládní garnitura i opoziční garnitura jeho myšlenkami neřídí. Stejně jako lidé, kteří po roce 1989 šli k moci, ho nemohli do politiky potřebovat, protože Karel byl nesmiřitelný a nikdy neuhnul ze svých myšlenek. Kdežto ti ostatní šli kam vítr, tam plášť,“ řekl novinářům Jan Kryl.

Na loňský rok připadalo 80. výročí narození a 30. výročí úmrtí Karla Kryla. „V této souvislosti vznikla myšlenka, že bychom si ho ve městě měli nadále připomínat jako velkého rodáka našeho města. Proto zastupitelstvo města rozhodlo o pojmenování mostu právě po Karlu Krylovi. Aby to byla připomínka jeho díla, toho, co skládal, myšlenek, které na veřejnost publikoval,“ uvedl kroměřížský starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Most postavený v 50. letech minulého století dříve nesl jméno komunistického funkcionáře Karla Rajnocha. V roce 1992 byl tento název podle dostupných informací zrušen. Most je v majetku Zlínského kraje, který jej eviduje pod mezinárodním číslem 36733-1 a názvem řeky Moravy, což i po přejmenování zůstává v platnosti.

Program pokračoval dnes večer v Klubu Starý pivovar komponovaným pořadem s písničkami a povídáním o Karlu Krylovi. Od roku 2014 mohou lidé v suterénu objektu v centru Kroměříže, kde klub sídlí, navštívit expozici, která je Krylovi věnovaná. Dnes byla přístupná zdarma.

Kryla v Kroměříži připomíná i pamětní deska na jeho rodném domě v Březinově ulici a také busta na domě v ulici Kpt. Jaroše, kde později bydlel.

Svým pronikavým viděním příčin a důsledků, ironií i skepsí se Kryl, který se narodil 12. dubna 1944, vždy vymykal. Jeho písně provokovaly a dodnes nenechávají posluchače lhostejnými.

Svou naléhavostí oslovují stejně silně dnes jako koncem 60. let, kdy se jeho generační song Bratříčku, zavírej vrátka stal symbolem odporu proti srpnové okupaci Československa a tehdejšímu režimu.

Po roce 1969 se Kryl nevrátil z festivalu v Německu. Usadil se v Mnichově, působil jako redaktor Svobodné Evropy, psal a koncertoval pro krajany v Evropě i v zámoří.

Po návratu domů v listopadu 1989 kritizoval „český samet“ i jeho představitele. Neskrýval zklamání z politického vývoje a zejména z rozpadu Československa. Zemřel na infarkt 3. března 1994 v Mnichově, pohřben je v Praze.