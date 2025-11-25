Pro obě města je tento most klíčový. A po více než sedmdesáti letech provozu bez zásadní opravy už potřeboval kompletní modernizaci.
„Lidé tudy denně dojíždějí do práce, do škol i za službami. Díky rekonstrukci se dočkají bezpečnějšího a plynulejšího spojení, které zlepší každodenní život nejen řidičům, ale také cyklistům a chodcům,“ uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
Na rekonstrukci se podílely tři subjekty. Jednak ŘSD, které je správcem hlavního tahu I/55, město Uherské Hradiště a také Staré Město, protože práce probíhaly i v jeho katastru na pravém břehu řeky Moravy.
Opravy začaly koncem února. „Museli jsme odstranit vrchní část, abychom se dostali ke spodní železobetonové desce, kterou jsme očistili a udělali tam nové izolace. Nejhorší je, když do mostů zatéká. Sanována byla také nosná konstrukce pilířů,“ popsal ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.
„Součástí stavby byla i výměna plynovodního potrubí, stožárů veřejného osvětlení a položení nového povrchu. Rozšířené jízdní pruhy o půl metru nyní zajišťují větší bezpečnost a plynulejší průjezd,“ doplnil Michal Kunc ze stavební firmy Skanska.
Vytížený most byl po dobu rekonstrukce průjezdný jedním pruhem v každém směru. Po ukončení prací se na něm bude opět jezdit každým směrem dvěma pruhy. Kromě jízdních pruhů se rozšířily i chodníky, aby po nich mohli jet cyklisté.
Součástí projektu byla také modernizace dopravy v hradišťské místní části Rybárny. Nový semafor na křižovatce hlavní silnice a Moravního nábřeží zajišťuje bezpečnější odbočování a přecházení. Přibyly tady nové přechody pro chodce a autobusová zastávka pro linky městské i krajské dopravy. Nový asfalt získaly některé ulice v Rybárnách.
„Díky zastávce se výrazně zlepšila dopravní obslužnost, přecházení rušné ulice je teď bezpečnější. Přístup do celé místní části je snadnější a pohodlnější,“ dodal starosta Blaha.
Úprav se dočkal i protější levý břeh řeky Moravy. Svatojiřské nábřeží navazující na most prošlo rozsáhlou přestavbou. Díky tomu se řidičům podstatně ulehčí výjezd z nábřeží na hlavní tah, dosud se totiž před vytíženou křižovatkou tvořily kolony čekajících aut. Nyní je tu nově samostatný odbočovací pruh pro každý směr, na Staré Město i do centra Hradiště.
Stavební práce si vyžádaly řadu dopravních omezení a komplikací. „Občanům, řidičům, podnikatelům a zejména obyvatelům Rybáren patří velké poděkování. Uvědomujeme si, že situace byla místy velmi náročná, a to nejen pro řidiče, ale také pro cyklisty a pěší,“ uzavřel starosta Blaha.
Celková cena opravy mostu byla téměř 57 milionů korun. Dalších 8,6 milionu stála rekonstrukce Svatojiřského nábřeží.