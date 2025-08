Jednou z nich je Eliška Peterová z Prahy. Do Věžek jezdí prodávat přes patnáct let a přitom pozoruje, jak se výstava změnila či v čem zůstává stejná. „Dělá se to tady v pěkném prostředí plném zeleně. A líbí se mi, že lidi chodí nakupovat, i když třeba není hezké počasí,“ poznamenala Peterová.

Historie akce ve Věžkách sahá až do 80. let, kdy se tady začaly pořádat zahrádkářské a květinové výstavy. Dříve byly známé jako Zahrada Moravy nebo Floria Věžky. Staly se populárními v celém regionu a postupně se rozrostly do jednoho z největších zahradnických veletrhů na Moravě. Přežily i stěhování Florie do nedaleké Kroměříže před třinácti lety.

„Pro obec je to důležitá událost. Když řeknete Věžky, v širokém okolí si to každý spojí právě s výstavou,“ říká ředitelka Zahrada Věžky Pavlína Majdová. „Jsme v povědomí lidí a proto se sem vracejí, ačkoliv konkurence je velká a na Moravě se koná řada podobných akcí. Máme věrné zákazníky.“

Návštěvníci chodí nejvíce na jarní část, kdy jsou po zimě natěšení na práci na zahradě. To se ve Věžkách za pět dnů protočí i 17 tisíc návštěvníků. Teď v létě jich čekají asi sedm tisíc, záleží na počasí. Vybrat si přitom mohou nejen z kytek a zahradnických potřeb, ve stáncích se prodává skoro všechno: od oblečení přes knížky po klimatizace. Až to někomu může připadat jako návrat do devadesátých let.

„Máme vypozorované, že pestrost prodejního sortimentu je pro lidi důležitá,“ líčí Majdová. „Koupí tady od azalky až po záclony. Kdybychom měli jen kytky, tak je z toho jedna velká zelená masa a lidem to splyne. Takhle je to různorodé a prodejců je více.“

„Velký zájem je o sezonní ovoce, aktuálně třeba meruňky nebo broskve. Na jaře se tady nejvíce prodávaly jahody,“ dodal člen organizačního týmu Miroslav Karásek.

Prim však pořád hrají kytky ve všech podobách. „Lidé nejen nakupují, ale s prodejci taky konzultují, jak správně zasadit, zalévat, hnojit. Osobní kontakt je nenahraditelný,“ je přesvědčený Karásek.

Jeho slova potvrzuje i Peterová. „Nakupující se často ptají a radí se se mnou. Největší zájem bývá o trvalky, o které se tolik nemusejí starat, každý rok je vyndávat a sázet. Vydrží jim až do mrazu,“ podotkla.

Zahradničení není přežitek

Výstava Zahrada Věžky tak dokazuje, že zahradničení není přežitek, ale živý fenomén, který se vyvíjí, spojuje lidi a má budoucnost. „Vidíme nejen seniory, kteří mají Věžky jako tradici, ale i mladší rodiny. Po generacích si předávají rady, jak se správně o kytky starat,“ zmínila Majdová.

Příkladem je Andrea, která se do Věžek přistěhovala před měsícem z Břestu. A na výstavu vyrazila s celou rodinou. „Zařizujeme si zahradu, tak jsme se přišli podívat. Hledáme hlavně venkovní rostliny a kytičky I nářadí se bude hodit,“ popsala žena s tím, že na výstavu do Věžek občas chodila i předtím. „Letos jsem si všimla, že ceny rostou. Ale teď jsem ve stánku dostala slevu, takže dobré,“ smála se.

Letní výstava Zahrada Věžky končí tento víkend v neděli v 16 hodin, na konci září se pak bude konat její podzimní část.