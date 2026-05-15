„Analýzy potvrdily výskyt ropných látek, což jsme předpokládali. Také potvrdily zvýšené organické znečištění,“ řekla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Pravděpodobnou příčinou znečištění je podle ní výplach kanalizace po deštích. „Pro nás jako správce toku je nejdůležitější to, že šlo o jednorázové znečištění, jehož likvidace se chýlí ke konci,“ doplnila mluvčí. Na další vývoj v případu upozornila v pátek ráno Česká televize.
Hasiči odstraňují skvrny z hladiny řeky Moravy, mohlo jít o ropnou látku
Odkud přesně ropné látky do řeky unikly, není zřejmé. „Výsledky analýz jsme předali vodoprávnímu úřadu. Další postup, tedy jestli se bude například šetřit, ze které výpusti se látky do řeky dostaly, si už určuje vodoprávní úřad,“ nastínila Kučerová.
Úhyn ryb, vodního ptactva, případně dalších živočichů Povodí Moravy v souvislosti se znečištěním nezaznamenalo. „Zatím nejsou hlášeny žádné negativní dopady na život v řece,“ sdělila mluvčí vodohospodářů.
Norné stěny v řece zůstávají
Přes šířku koryta řeky nedaleko Otrokovic zůstávaly i v pátek ráno nataženy norné stěny, do nichž hasiči od úterý nečistoty zachytávají. „S pomocí sorbentu je nadále odstraňují z hladiny,“ podotkla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Počátek barevných skvrn v řece byl podle hasičů v úterý zpozorován již od Kroměříže-Trávníku. Odtamtud se po proudu postupně splavily několik kilometrů ke Kvasicím na Kroměřížsku a dále k Otrokovicím.