Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí

,
  18:29
Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python ve Zlíně a Jihlavě. Takzvaný Švihlý pochod Zlínem začal na tržišti Pod Kaštany, kde se sešlo kolem třiceti lidí.

Někteří byli oblečení v tradičních anglických šatech, měli buřinky nebo cylindry, v rukách vycházkové hole, deštníky či kožené aktovky.

Podobné oblečení měli členové skupiny Monty Python v legendární scénce televize BBC. „Švihlá schůze vychází právě ze známé scény od Monty Python,“ říká organizátor zlínského pochodu Miroslav Gajdošík ze spolku Divadlo V běhu.

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python v Jihlavě. (7. ledna 2026)
Akci zahájil proslovem, ve kterém neopomněl zmínit letošní výročí 150 let od narození slavného zlínského podnikatele. „Tomáš Baťa by určitě sám na myšlenku švihlé chůze přišel, kdyby tomu nezabránila ta nešťastná tragédie. Určitě by také do svého výrobního programu zařadil místo známých cviček i švihlokecky, to je jasná věc,“ podotkl s nadsázkou Gajdošík.

„Ostatně jedny z prvních bot od firmy Baťa byly šity podle stejného kopyta pro levou i pravou nohu. Taková bota je přímo předurčena pro švihlou chůzi,“ dodal.

Pak účastníci vyrazili podivným krokem přes zlínské tržiště a dál pěší zónou ke zlínské radnici. Vyvolali tím pobavené reakce přihlížejících a kolemjdoucích. „V podstatě nám nejde o nic jiného, než do této pochmurné a složité doby přinést nějakou legraci. A hlavně si umět udělat legraci sami ze sebe. Jiný důvod švihlá chůze nemá,“ vysvětlil Gajdošík.

Ve Zlíně se pochod konal už posedmé. Vůbec poprvé se tato akce uskutečnila v roce 2012 v Brně, tehdy se jí zúčastnilo 11 lidí a dvě čivavy. V následujících letech se recesistický pochod rozšířil do celého světa.

Podruhé se do populární akce zapojila také Jihlava. V ní recesistický pochod uspořádal místní spolek Jinak.

„Vážení občané, daňoví poplatníci a vy další. Na výzvu neexistujícího ministerstva švihlé chůze se jihlavský umělecký spolek Jinak rozhodl učinit z našeho pochodu tradici. A proto se již podruhé vydáváme pod švihlou vlajkou do jihlavských ulic, abychom dali všem občanům na vědomí, že se odmítáme smířit s nedostatkem pracovních míst na úřadech a požadujeme zřízení plnohodnotného odboru na jihlavském magistrátě,“ uvedl před pochodem předseda spolku Lukáš Černý.

„Myslíme, že by měl mít každý občan Jihlavy právo na svého švihlého úředníka. A navíc, pokud už tam bude, žádáme, aby prosadil zřízení aspoň jednoho přechodu pro potenciální švihlé chodce,“ pokračoval Černý a ke své výzvě připojil ukázku značky chodce se švihlou chůzí.

Poté se zhruba dvě desítky účastníků za zájmu přihlížejících vydaly z Masarykova náměstí ulicí Komenského směrem k husitské baště, kde na ně čekalo malé občerstvení a promítání filmu od skupiny Monty Python Svatý Grál.

Do pochodu se zapojila nejen skupinka aktivních účastníků, kteří přímo předváděli švihlou chůzi, ale také hudebník hrající na tahací harmoniku a několik dětí.

