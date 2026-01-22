Rychlost plateb je výhoda, ale také past, říká šéf firmy na digitální bezpečnost

Společnost MONET+ se stala vítězem soutěže Volkswagen Firma roku 2025 nejen na celorepublikové úrovni, ale i v Zlínském kraji. Ředitel Jan Vavrys. (prosinec 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Petr Skácel
  20:00
Specializuje se na kyberbezpečnost organizací nebo používání digitální identity a plateb. Zlínská společnost Monet+ v tom patří mezi světovou špičku, autorizuje platby za více než 100 miliard eur ročně. „Naše technologie začínají na platebním terminálu. Náš software čte kartu, ověřuje ji, ověřuje držitele karty, zajišťuje bezpečnou cestu transakce až do banky,“ popisuje v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel společnosti Jan Vavrys.

Mezi zákazníky společnosti Monet+ patří banky, státní instituce i firmy, které potřebují stoprocentní ověření identity zaměstnance či zákazníka nebo pohodlnou a rychlou platbu kartou. V Česku dnes přes její technologie projde skoro každá druhá karetní platba.

Komu software dodáváte?
Například ČSOB, která je lídrem trhu. Nejde jen o retail jako obchody nebo benzínky, ale také například o městskou hromadnou dopravu. Přibližně osmdesát dopravních podniků u nás totiž využívá platební řešení právě od ČSOB.

E-mail je pro mnoho lidí posledním bodem obnovy účtů a kdo ovládne e-mail, může obnovit přístupy k desítkám dalších služeb.

