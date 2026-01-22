Mezi zákazníky společnosti Monet+ patří banky, státní instituce i firmy, které potřebují stoprocentní ověření identity zaměstnance či zákazníka nebo pohodlnou a rychlou platbu kartou. V Česku dnes přes její technologie projde skoro každá druhá karetní platba.
Komu software dodáváte?
Například ČSOB, která je lídrem trhu. Nejde jen o retail jako obchody nebo benzínky, ale také například o městskou hromadnou dopravu. Přibližně osmdesát dopravních podniků u nás totiž využívá platební řešení právě od ČSOB.
E-mail je pro mnoho lidí posledním bodem obnovy účtů a kdo ovládne e-mail, může obnovit přístupy k desítkám dalších služeb.