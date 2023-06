Klenotnice v Modré ukáže šperky z dávných dob v neprůstřelných vitrínách

Expozice přitom bude velkolepá, má mít podobu velkého kruhového panteonu o průměru dvacet metrů.

„Celý výstavní prostor bude v podzemí. Nahoře bude jen zvonička, kterou dolů půjde denní světlo osvětlující šperky ve vitrínách,“ vysvětlil starosta Modré Miroslav Kovářík.

Nápad na atrakci nazvanou Klenotnice Velké Moravy, jež se staví od dubna, vzešel z jeho hlavy. Vycházel z toho, že archeoskanzen už ukazuje řadu archeologických nálezů a zajímavostí z významného období české historie.

Na nové expozici Modrá spolupracuje s Moravským zemským muzeem v Brně, které je také garantem odborných záležitostí i zapůjčení šperků.

„Máme dohodnuto, že bychom si nárazově zapůjčili top šperky z období největšího rozmachu Velké Moravy,“ uvedl Kovářík. „Šperky tam ovlivnily především byzantské vlivy a celé řemeslo se dostalo do neskutečné kvality.“

Artefakty v neprůstřelných vitrínách

Návštěvníci se do klenotnice dostanou po spirále vstupem z kamenného paláce, kde sestoupí do hloubky až devět metrů pod terén. Zpět na povrch se dostanou u hradby nedávno vybudovaného rybárenského valu. K vidění má být spousta zajímavostí. Počítá se například s vystavením vzácných šperků takzvané sadské princezny.

„Byla to nesmírně bohatá mladá žena, která měla dvě desítky nádherných ozdob, dalo by se říct, že to bylo na úrovni královny,“ vyzdvihl starosta. Domluvený je k zapůjčení i umělecky zpracovaný meč nalezený na Slovensku, který byl vyroben z kombinace stříbra, zlata a damascénské ocele. „Patří k nejkrásnějším mečům nalezeným v Evropě vůbec,“ popsal Kovářík.

Aby mohly v Modré vystavovat takto cenné artefakty, bude nutné pořídit nerozbitné a neprůstřelné, klimatizované vitríny. Vystavené předměty doplní rekonstrukce obličejů či celých koster Velkomoravanů. Součástí budou i moderní vizuální technologie či hologramy.

Stavba nové expozice vyjde na 50 milionů, dalších 12 milionů bude stát vybavení a zázemí. První zájemci si prostor budou moci prohlédnout příští jaro.