Lidé ustoupili, moderní elektrifikovaná železnice povede až do Vizovic

Územní rozhodnutí je tak pravomocné a stát už požádal o stavební povolení, které by chtěl získat příští rok. „Díky územnímu rozhodnutí máme celou stavbu umístěnou,“ potvrdil Martin Hryzbil, který má na SŽ tuto investici na starosti.

„Když přijdou ve stavebním řízení nějaké námitky, mohou se týkat vždy jenom stavebních věcí. Netýkají se toho, jestli tam stavba bude, nebo nebude, tedy jejího umístění. V tom je síla tohoto rozhodnutí,“ upozornil.

Od letošního jara již existuje pravomocné stavební povolení na úpravy železniční trati z Otrokovic do Zlína. Bude elektrifikovaná, získá dvě koleje a v krajském městě vznikne nová výpravní budova.

Příprava úseku ze Zlína do Vizovic, který projde pouze elektrifikací, nejde tak rychle. Zadrhla se třeba na tom, že se SŽ nedařilo opakovaně zrušit nebezpečný železniční přejezd v Přílukách. Pak se odvolali obyvatelé Želechovic, toto řízení ale bylo už zastaveno.

„Vyšli jsme lidem vstříc v rámci našich možností. Možná i čas to obrousil. V jednom případě jsme upravili technické řešení, ve druhém vykoupili zbývající část pozemku,“ popsal Hryzbil.

Vyvlastňovacích řízení přibude

Správa železnic vykupuje vždy jen tak velkou plochu, kterou potřebuje. Někteří majitelé by ale raději prodali už celý pozemek, což stát akceptuje pouze v případech, kdy je zbývající část malá. To bývá také důvod, proč někteří majitelé odmítají pozemky prodat, takže SŽ musí přistoupit k vyvlastnění.

Aktuálně se konají tři vyvlastňovací řízení, dalších šest by mělo být zahájeno. „Lidé chtějí, abychom jim vykoupili celý pozemek. Když řekneme, že nemůžeme, tak třeba požadují lepší příjezd k pozemku, abychom tolik neomezovali jejich právo,“ přiblížil Hryzbil.

Stát zatím vykupuje pozemky pro úsek z Otrokovic do Zlína, zbývá jich získat už jen několik. Řeší také financování této etapy, aby se mohly na začátku příštího roku rozjet přípravné práce, například přeložky sítí či kácení zeleně.

Hlavní stavební práce mají být zahájeny v Otrokovicích a budou pokračovat směrem do Zlína. Skončí v roce 2029, kdy se má začít s úsekem do Vizovic. Stát s investicí dlouhodobě počítá. Náklady 12 miliard korun se však během několikaleté přípravy zvýšily, za což může hlavně inflace a růst cen.

Stavbu tratě zaplatí stát

„Precizace aktuálních předpokládaných nákladů právě probíhá, a to s ohledem na sestavování státního rozpočtu,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Na první etapu v úseku Otrokovice-Zlín Střed jsou v rozpočtu na rok 2026 a ve střednědobém výhledu prostředky alokované,“ ujistil Jemelka.

Obě etapy by měly být financované ze Státního fondu dopravní infrastruktury a výhradně z národních zdrojů. „Když nám ministerstvo schválí náklady, další den vypíšeme soutěž na realizaci stavby. Do té doby ji nemůžeme vypsat,“ řekl Hryzbil. „Soutěž bude těžká, ale doufáme, že se neprotáhne a začátkem příštího roku kopneme do země.“

SŽ začne vykupovat pozemky pro část trati ze Zlína do Otrokovic ve chvíli, kdy bude mít všechny v úseku z Otrokovic do Zlína. Celkově potřebuje na celou investici jedenáct stavebních povolení, které se týkají i chodníků či cest u trati a také demoliční výměry na některé stavby, například staré výpravní budovy ve Zlíně či Otrokovicích. Schází už jen tři povolení v právní moci.

Po skončení prací budou vlaky po této trati jezdit častěji i rychleji. Dnes je na ní rychlostní limit šedesát, nově bude sto kilometrů za hodinu. Cesta ze Zlína do Otrokovic tak nebude trvat 17 minut, ale 11, do Přerova pak 43 minut.

Ve Zlíně vznikne nové nádraží

Zlín získá i přímá spojení s dalšími městy. Navíc v něm vznikne dopravní terminál, jehož součástí bude kromě nové výpravní budovy také autobusové nádraží, které se ze stávajícího místa mírně posune, a další budova.

To již jsou investice soukromé firmy Z-Group. „Už v okamžiku, kdy SŽ začne stavět trať v Otrokovicích, musíme zahájit výstavbu výpravní budovy, protože v ní budou výhybky, zařízení, semafory a podobně. Z výpravní budovy se bude řídit celé vlakové nádraží,“ naznačil mluvčí společnosti Z-Group Miroslav Slaný.