Proměna železniční trati přes Chropyni má zelenou, domy bourat nebudou

Spor, který tomuto plánu bránil, je teď zřejmě u konce. Chropyně se Správou železnic (SŽ) a Zlínským krajem připravuje memorandum o společném postupu. Zastupitelé o něm budou jednat na konci března, uzavřené by mohlo být do června.

„Pro nás je to skvělé řešení,“ zmínila starostka Věra Sigmundová. Město od začátku chtělo vybudování nové cesty, která by byla obchvatem centra a železnici by překonala po nadjezdu.

SŽ naopak prosazovala podjezd pod kolejemi po úpravách stávající Tovačovské ulice, jež vede zástavbou. Nová silnice by podle něj byla dražší. Chropyni zase vadila nutnost bourat dva domy, v centru by se navíc zvýšil provoz.

Zlom ve sporu, který se táhl několik let, nastal díky hejtmanství, které je ochotné část nové silnice včetně nutné kruhové křižovatky zaplatit. Půjde o 40 milionů korun, jež by chtěl získat z dotací.

„Tímto krokem jsme to celé odblokovali. Správa železnic je ráda, že ji to nebude stát nic navíc,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Varianta s podjezdem v Tovačovské ulici by stát vyšla na 280 milionů a obchvat na 320 milionů korun. Zlínský kraj by se musel jako správce starat o podjezd v Tovačovské ulici, kde jsou problémy s vysokou spodní vodou. „Uklidit přejezd přes koleje je levnější než provozovat čerpadla v podjezdu,“ řekl Doležel.

Město hodlá na konci března schválit změnu územního plánu, v němž bude nejen původní křížení cesty s kolejemi, ale především nová 2,5 kilometru dlouhá cesta. Už dříve proti tomu SŽ podala námitku, teď už ale změna má projít.

Dopravní zátěž v centru se sníží

Pro Chropyni to má dvojí význam. „Přeložka silnice není krátkodobé řešení. Přesuneme díky ní část dopravy z centra do okrajové části. Je to dobře i s ohledem na zemědělskou techniku, která dnes jezdí přes město,“ uvedla Sigmundová. Město také za 10 až 15 milionů korun upraví stávající cestu kolem nádraží, která se na novou komunikaci napojí. Státu, který to zaplatí, bude pomáhat s výkupy pozemků.

Zástupci města, kraje a SŽ před časem jednali a nic by dalšímu společnému postupu nemělo stát v cestě. „Správa železnic opakovaně uvádí, že se variantě obchvatu nebrání, pokud bude zajištěna změna územního plánu a úhrada rozdílu nákladů oproti variantě s podjezdem,“ reagoval mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Změna územního plánu Chropyně by neměla být v rozporu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, který je mu nadřazený. V krajském plánu je vyznačený pouze koridor pro rozšířený trati, další podrobnosti neřeší.

Správa železnic by ráda získala územní rozhodnutí na výstavbu železničního koridoru letos v červnu. Potom si vyjedná jeho změnu a o stavební povolení už by žádala zároveň s novým silničním obchvatem města. Na ten mezitím zpracuje projekt, zatím má hotovou jenom studii.

Úprava železniční trati měla odstartovat letos, v souvislosti se zmíněnými změnami však na ni dojde až v letech 2025 až 2028. Po zdvoukolejnění frekventované železniční trasy z Brna do Přerova by vlaky mezi oběma městy jezdily rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu.