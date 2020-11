Chropyně se vzpírá bourání kvůli lepší železnici, kraj se zastal státu

Zlínský krajský úřad nedávno podpořil variantu křížení rozšířené trati s cestou tak, jak ji prosazuje Správa železnic (SŽ). A to k nelibosti vedení města, jež prosazuje jiné řešení spojené s vybudováním silničního obchvatu. Pře se vede na úrovni územních plánů Chropyně a Zlínského kraje v rámci územního řízení na rozšíření železnice.

„Správa železnic prosazuje variantu, která je v souladu s územně plánovací dokumentací a levnější, zatímco Chropyně požaduje variantu, která je dražší a především v rozporu s jejich vlastní platnou územně plánovací dokumentací,“ zmínil mluvčí Správy železnic (SŽ) Marek Illiaš.

„Budeme se bránit. Půjdeme cestou rozkladu, který už připravují naši právníci,“ reagovala na stanovisko zlínského krajského úřadu starostka Chropyně Věra Sigmundová. „Stát vymyslel variantu, která nevyhovuje nám ani občanům, a myslíme si, že není instituce, která by nás donutila, abychom měli ve městě něco, co nechceme,“ doplnila.

Žádná strana nechce ustoupit. „V současné době nám nejsou známy kroky, které má v plánu Chropyně učinit,“ reagoval mluvčí Illiaš.

Stát chce, aby železnice křížila podjezdem stávající Tovačovskou ulici, jež by se mírně posunula. Kvůli tomu by musely jít k zemi dva rodinné domy, což se městu nelíbí. To prosazuje řešení, aby stát vybudoval z velké části na své náklady přeložku silnice mimo zastavěnou část s tím, že by přes koleje vedla nadjezdem.

Aby toto řešení prosadila, musela by ho však mít ve svém územním plánu, což zatím nemá. Prosazování změny uvízlo právě na námitkách SŽ. A s variantou města nepočítají ani Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, jež jsou nadřazené územním plánům měst a obcí.

„Varianta (Chropyně) představuje ve velké míře omezení vlastnických práv v podobě záboru pozemků zemědělského půdního fondu. Řešení je v rozporu s platným územním plánem,“ píše se v závazném stanovisku stavebního odboru Zlínského kraje.

Upravte svůj územní plán, vyzval krajský úřad Chropyni

Chropyně má podle stavebního odboru kraje upravit svůj územní plán tak, aby odpovídal řešení, které si vybral stát. Tedy podjezd v Tovačovské ulici. Město to ale odmítá udělat a dosud neúspěšně prosazuje svoji změnu územního plánu se silničním obchvatem.

„Změnu územního plánu jsme pozastavili, protože nejsme schopni se vypořádat s námitkami SŽ,“ poznamenala Sigmundová.

SŽ si vyřizuje územní rozhodnutí na modernizaci trati u olomouckého krajského úřadu. V řízení se vyjádřil kroměřížský stavební úřad, pod něhož Chropyně spadá, a postavil se za město. Proti tomu se ale SŽ odvolala ke zlínskému krajskému úřadu, jenž jí dal zapravdu.

Důležité v tomto případě je, že Zásady územního rozvoje Zlínského kraje počítají s řešením státu. Je v něm vyznačený koridor bez podrobnějších detailů, do něhož by se rozšíření trati mělo vměstnat. Chropyně by se měla přizpůsobit.

„Proti tomu se budeme ohrazovat, protože s tím nesouhlasíme,“ zdůraznila Sigmundová.

SŽ nechala zpracovat studii i na řešení města a vyšlo z ní, že by bylo o více než 50 milionů dražší. Navíc i Chropyni by stálo nějaké peníze.

„Vybraná varianta je však nejen v souladu s územně plánovacími dokumentacemi, ale představuje i nejcitlivější zásah do zasaženého území,“ sdělil Illiaš.

Podle něho nic nebrání tomu, aby územní řízení na modernizaci trati z Brna do Přerova pokračovalo. Sigmundová říká, že město bude v jeho průběhu uplatňovat námitky, a pokud bude vydané územní rozhodnutí, tak se proti němu odvolá. Odmítá přitom, že by město účelově bránilo modernizaci trati.

„Nebráníme zdvoukolejnění železnice, naopak jsme pro pokrok. Pouze nechceme, aby se vybudoval podjezd v Tovačovské ulici. Občané mají obavu, že by se na ulici zvyšovala doprava,“ míní Sigmundová. „Kdybychom celou dopravu vytáhli mimo město, zlepšilo by se tady životní prostředí.“

Podle starostky by v podjezdu navíc byly problémy se spodní vodou a jeho údržba, která by zřejmě připadla kraji, by na rozdíl od nadjezdu stála průběžně nemalé peníze.

Stát věří, že si i přes odpor města prosadí své řešení – i proto, že jde o veřejně prospěšnou stavbu. V jejím rámci má větší práva například při získávání potřebných pozemků. Se zahájením stavebních prací ještě nedávno počítal v roce 2022, teď uvádí termín 2024, který však ještě není jistý.